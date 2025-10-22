Διάσωση 87 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – Συντονισμένη επιχείρηση Λιμενικού και Frontex

Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου. Πρόκειται για 87 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο 35 ναυτικά μίλια νότια, νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Στην επιχείρηση την οποία συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του λιμενικού σώματος συμμετείχε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και drone της δύναμης frontex, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό, και άνεμο 3 μποφόρ και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.