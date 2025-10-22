MENOY

Διάσωση 87 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – Συντονισμένη επιχείρηση Λιμενικού και Frontex

Φωτoγραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου. Πρόκειται για 87 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο 35 ναυτικά μίλια νότια, νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Στην επιχείρηση την οποία συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του λιμενικού σώματος συμμετείχε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και drone της δύναμης frontex, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό, και άνεμο 3 μποφόρ και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

