Χαλκιδική: 68χρονος έκλεβε συστηματικά το παγκάρι εκκλησίας

Το παγκάρι στο μάτι είχε βάλει 68χρονος στη Χαλκιδική ο οποίος συνελήφθη χθες (25/2) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Πιο συγκεκριμένα, ο 68χρονος έκλεψε το παγκάρι Ιερού Ναού τρεις φορές, στις 28 Ιανουαρίου, στις 5 Φεβρουαρίου και στις 24 Φεβρουαρίου, αποσπόντας το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.