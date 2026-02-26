Χαλκιδική: 68χρονος έκλεβε συστηματικά το παγκάρι εκκλησίας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Το παγκάρι στο μάτι είχε βάλει 68χρονος στη Χαλκιδική ο οποίος συνελήφθη χθες (25/2) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.
Πιο συγκεκριμένα, ο 68χρονος έκλεψε το παγκάρι Ιερού Ναού τρεις φορές, στις 28 Ιανουαρίου, στις 5 Φεβρουαρίου και στις 24 Φεβρουαρίου, αποσπόντας το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.
