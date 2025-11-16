Αυτοκίνητο που μετέφερε παράνομους μετανάστες έπεσε σε χαράδρα στη Ροδόπη – Νεκρό ένα άτομο

Σε χαράδρα σε δασική περιοχή της Ροδόπης έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) ΙΧ που μετέφερε παράνομους μετανάστες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το αυτοκίνητο που εξετράπη. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενώ, άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν με την συνδρομή της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά παράνομων στο εσωτερικό της χώρας.