MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αυτοκίνητο που μετέφερε παράνομους μετανάστες έπεσε σε χαράδρα στη Ροδόπη – Νεκρό ένα άτομο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε χαράδρα σε δασική περιοχή της Ροδόπης έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) ΙΧ που μετέφερε παράνομους μετανάστες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το αυτοκίνητο που εξετράπη. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενώ, άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν με την συνδρομή της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά παράνομων στο εσωτερικό της χώρας.

Ροδόπη Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα φέτος

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Χακάν Φιντάν: Ιστορική παραίσθηση η μη αποδοχή της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο

ΔΕΘ 23 ώρες πριν

ΔΕΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφερειακή Γραμματεία Οικονομίας και Τουρισμού της Βοϊβοντίνα και του Εκθεσιακού Οργανισμού Νόβι Σαντ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Πρωτοψάλτης για ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αλλάζει το μοντέλο διαχείρισης – Διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι στα βιολογικά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα οι τελικοί στο Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας “Μέγας Αλέξανδρος”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τρεις νεκροί από την καταιγίδα Κλαούντια στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις σε Ουαλία και Αγγλία λόγω σφοδρών πλημμυρών