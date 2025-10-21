MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Η στιγμή της σύλληψης ανήλικης Ρομά που έκλεβε κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη μιας ανήλικης Ρομά για την οποία προέκυψε ότι ήταν μέλος ευρύτερης ομάδας που έκλεβε τσάντες και κινητά τηλέφωνα προχώρησε αστυνομικός στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να μεταφέρει την ανήλικη στην οποία είχε περάσει χειροπέδες στα χέρια καθώς λίγο νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτή να προσπαθεί να πάρει το κινητό τηλέφωνο πελάτη καταστήματος στην περιοχή.

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι η ανήλική ήταν μέλος ομάδας άλλων 5 κοριτσιών Ρομά που ενεργούσαν υπό τις οδηγίες ενός 31χρονου που επίσης συνελήφθη.

