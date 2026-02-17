MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγριο ξύλο σε οπαδικό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ακόμη ένα επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο καταδίωξαν δύο νεαρούς που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Τους αναγνώρισαν όταν πέρασαν από δίπλα τους στη λεωφόρο Στρατού. Τους πρόλαβαν στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Αλεξάνδρου Σβώλου. Ήταν 23:12.

Ένας από τους δράστες της επίθεσης εμβόλισε με τη μηχανή του τη μηχανή, στην οποία επέβαιναν τα δύο θύματα. Χωρίς να χάσουν χρόνο οι υπόλοιποι δράστες τους περικύκλωσαν και άρχισαν να τους χτυπούν. Έριξαν τον έναν στην άσφαλτο και τον κλωτσούσαν. «Είδα έναν νεαρό να παίρνει στα χέρια ένα σιδερένιο σκαμπό και να σημαδεύει αυτόν που ήταν πεσμένος στον δρόμο. Αν του έδινε μια στο κεφάλι θα μπορούσε να τον σκοτώσει» δήλωσε στο thestival αυτόπτης μάρτυρας.

Το δεύτερο θύμα προσπάθησε να αμυνθεί. Πάλεψε με τον έναν από τους δράστες. «Τη στιγμή που πάλευαν άνοιξε η ζακέτα του δράστη και φάνηκε το μπλουζάκι που φορούσε. Είχε τα χρώματα της ομάδας του» ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας. Ένα τρίτο άτομο που είδε την επίθεση να εκτυλίσσεται μπροστά είπε ότι ο ένας εκ των δραστών κρατούσε μαχαίρι.

Σε λιγότερα από 4 λεπτά στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι εμπλεκόμενοι στο συμβάν είχαν εξαφανιστεί. Ακολούθησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό θυμάτων και δραστών. Δεν εντοπίστηκε κανείς. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα από τις Αρχές. Η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της φωτογραφικό υλικό με τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων των δραστών.

Δείτε βίντεο του thestival από το σημείο:

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη Οπαδική βία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χαμός σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα μετά τους πυροβολισμούς και το ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βόλος: Συναγερμός για πιθανή διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

Σταματήστε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο για να βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Οπαδικό επεισόδιο στην Αργυρούπολη: Τον ρώτησαν “τι ομάδα είσαι”, τον χτύπησαν με ρόπαλο και τον λήστεψαν

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τουρκία: Κατάρρευση ορυχείου στο Ζονγκουλντάκ – Παγιδευμένοι άνθρωποι