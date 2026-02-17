Άγριο ξύλο σε οπαδικό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Ακόμη ένα επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο καταδίωξαν δύο νεαρούς που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Τους αναγνώρισαν όταν πέρασαν από δίπλα τους στη λεωφόρο Στρατού. Τους πρόλαβαν στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Αλεξάνδρου Σβώλου. Ήταν 23:12.

Ένας από τους δράστες της επίθεσης εμβόλισε με τη μηχανή του τη μηχανή, στην οποία επέβαιναν τα δύο θύματα. Χωρίς να χάσουν χρόνο οι υπόλοιποι δράστες τους περικύκλωσαν και άρχισαν να τους χτυπούν. Έριξαν τον έναν στην άσφαλτο και τον κλωτσούσαν. «Είδα έναν νεαρό να παίρνει στα χέρια ένα σιδερένιο σκαμπό και να σημαδεύει αυτόν που ήταν πεσμένος στον δρόμο. Αν του έδινε μια στο κεφάλι θα μπορούσε να τον σκοτώσει» δήλωσε στο thestival αυτόπτης μάρτυρας.

Το δεύτερο θύμα προσπάθησε να αμυνθεί. Πάλεψε με τον έναν από τους δράστες. «Τη στιγμή που πάλευαν άνοιξε η ζακέτα του δράστη και φάνηκε το μπλουζάκι που φορούσε. Είχε τα χρώματα της ομάδας του» ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας. Ένα τρίτο άτομο που είδε την επίθεση να εκτυλίσσεται μπροστά είπε ότι ο ένας εκ των δραστών κρατούσε μαχαίρι.

Σε λιγότερα από 4 λεπτά στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι εμπλεκόμενοι στο συμβάν είχαν εξαφανιστεί. Ακολούθησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό θυμάτων και δραστών. Δεν εντοπίστηκε κανείς. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα από τις Αρχές. Η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της φωτογραφικό υλικό με τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων των δραστών.

Δείτε βίντεο του thestival από το σημείο: