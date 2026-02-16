Σταματήστε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο για να βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας

Αν σταματήσετε να τρώτε και αν χαμηλώσετε τα φώτα τρεις ώρες πριν πέσετε για ύπνο, θα δείτε σημαντικά οφέλη στην αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, όπως έδειξε μια νέα μελέτη.

Ερευνητές στο Northwestern Medicine διερεύνησαν κατά πόσον ο συγχρονισμός μιας «νυχτερινής νηστείας» ώστε να ταιριάζει με τον φυσικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης ενός ατόμου θα μπορούσε να βελτιώσει την καρδιακή και μεταβολική υγεία. Ο κιρκάδιος ρυθμός παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της καρδιαγγειακής και μεταβολικής λειτουργίας.

Είναι σημαντικό ότι οι συμμετέχοντες στη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο «Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology», ένα περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA), δεν μείωσαν τις θερμίδες που έτρωγαν, αλλά προσάρμοσαν απλώς τον χρόνο.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιομεταβολικών παθήσεων, που απέφυγαν το φαγητό και το χαμηλό φωτισμό για τρεις ώρες πριν κοιμηθούν, επωφελήθηκαν σημαντικά.

Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν σε μετρήσιμες βελτιώσεις στους καρδιακούς και μεταβολικούς δείκτες κατά τη διάρκεια του ύπνου και καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας.

«Ο συγχρονισμός του παραθύρου νηστείας μας ώστε να λειτουργεί με τους φυσικούς ρυθμούς αφύπνισης-ύπνου του σώματος μπορεί να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ της καρδιάς, του μεταβολισμού και του ύπνου, τα οποία συνεργάζονται για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας», δήλωσε η κύρια συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Daniela Grimaldi, αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογίας στο τμήμα ιατρικής ύπνου στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern.

«Δεν είναι μόνο το πόσο και τι τρώτε, αλλά και το πότε τρώτε σε σχέση με τον ύπνο που είναι σημαντικό για τα φυσιολογικά οφέλη της χρονικά περιορισμένης κατανάλωσης τροφής», δήλωσε από την μεριά της η Δρ. Phyllis Zee, διευθύντρια του Κέντρου Ιατρικής Ύπνου και επικεφαλής της ιατρικής ύπνου στο τμήμα νευρολογίας στο Feinberg.

Γιατί η καρδιομεταβολική υγεία έχει σημασία

Η κακή καρδιομεταβολική υγεία αυξάνει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως ο διαβήτης τύπου 2, η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η χρονικά περιορισμένη κατανάλωση φαγητού (διαλειμματική νηστεία – intermittent fasting) έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα επειδή μελέτες υποδεικνύουν ότι μπορεί να βελτιώσει τους καρδιομεταβολικούς δείκτες και μερικές φορές να ταιριάξει με τα οφέλη των παραδοσιακών δίαιτων περιορισμένων θερμίδων.

Σε αυτή τη δοκιμή, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η σύνδεση της χρονικά περιορισμένης κατανάλωσης φαγητού στην περίοδο ύπνου μπορεί να είναι μια ρεαλιστική και προσιτή μη φαρμακολογική προσέγγιση, ειδικά για τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν υψηλότερο καρδιομεταβολικό κίνδυνο.

Βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και το σάκχαρο του αίματος

Η μελέτη, διάρκειας 7,5 εβδομάδων, συνέκρινε άτομα που σταμάτησαν να τρώνε τουλάχιστον τρεις ώρες πριν τον ύπνο με εκείνα που διατήρησαν τις συνήθεις διατροφικές τους συνήθειες. Όσοι προσάρμοσαν το χρονοδιάγραμμά τους παρουσίασαν αρκετές σημαντικές αλλαγές.

Η αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της νύχτας μειώθηκε κατά 3,5% και ο καρδιακός ρυθμός μειώθηκε κατά 5%. Αυτές οι μεταβολές αντανακλούσαν ένα πιο υγιές ημερήσιο πρότυπο, με τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση να αυξάνονται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας και να μειώνονται τη νύχτα κατά την ανάπαυση.

Οι συμμετέχοντες επέδειξαν επίσης βελτιωμένο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν τους χορηγήθηκε γλυκόζη, το πάγκρεας ανταποκρίθηκε πιο αποτελεσματικά, γεγονός που υποδηλώνει βελτιωμένη απελευθέρωση ινσουλίνης και σταθερότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Στη δοκιμή συμμετείχαν 39 υπέρβαροι/παχύσαρκοι ενήλικες (ηλικίας 36 έως 75 ετών – το 80% ήταν γυναίκες). Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν είτε σε μια ομάδα παρατεταμένης ολονύκτιας νηστείας (13 έως 16 ώρες νηστείας) είτε σε μια ομάδα ελέγχου που διατήρησε ένα συνηθισμένο παράθυρο νηστείας (11 έως 13 ώρες). Και οι δύο ομάδες χαμήλωσαν τα φώτα τρεις ώρες πριν τον ύπνο.

Πηγή: iatropedia.gr