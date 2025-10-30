MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

30/10/2025 8:00:00 πμ30/10/2025 12:00:00 μμΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΑ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΑΝΙΚΑ, ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΚΛΑΤΑΣΑ, ΜΠΟΥΣΓΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΧΑΤΖΗΣΙΡΟΥ ΕΩΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ,ΜΑΝΙΑΤΗ,ΒΕΡΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.
30/10/2025 8:00:00 πμ30/10/2025 3:00:00 μμΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣΟι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών : ΧΙΛΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ, ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΧΑΛΚΗΣ, ΒΙΘΥΝΙΑΣ, ΑΓ.ΕΛΕΝΗΣ.
30/10/2025 12:00:00 μμ30/10/2025 2:00:00 μμΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΥΟΣΜΟΣ : ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΠΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΕΩΣ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ, ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΥ, ΔΟΔΩΝΗΣ, ΚΕΡΚΙΔΟΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΠΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΕΩΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΚΕΡΚΙΔΟΣ, ΝΟΤΑΡΑ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΤΙΤΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Απέδρασε από την Καρδίτσα ο Άρης και συνεχίζει αήττητος στο Κύπελλο

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης του 7ώροφου κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη – Διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: “Ήταν το σύμπαν ολόκληρο” – Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Τραμπ: Δηλώνει ότι είναι κρίμα που δεν επιτρέπεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Θα μπορούσα να έχω πάρει Ι5 νόμιμα, δεν το έχω πει ποτέ αυτό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας θέλει rebranding και λείπει από την κηδεία Σαββόπουλου;