Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
|30/10/2025 8:00:00 πμ
|30/10/2025 12:00:00 μμ
|ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
|ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΑ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΑΝΙΚΑ, ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΚΛΑΤΑΣΑ, ΜΠΟΥΣΓΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΧΑΤΖΗΣΙΡΟΥ ΕΩΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ,ΜΑΝΙΑΤΗ,ΒΕΡΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.
|30/10/2025 8:00:00 πμ
|30/10/2025 3:00:00 μμ
|ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
|Οι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών : ΧΙΛΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ, ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΧΑΛΚΗΣ, ΒΙΘΥΝΙΑΣ, ΑΓ.ΕΛΕΝΗΣ.
|30/10/2025 12:00:00 μμ
|30/10/2025 2:00:00 μμ
|ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
|ΕΥΟΣΜΟΣ : ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΠΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΕΩΣ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ, ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΥ, ΔΟΔΩΝΗΣ, ΚΕΡΚΙΔΟΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΠΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΕΩΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΚΕΡΚΙΔΟΣ, ΝΟΤΑΡΑ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΤΙΤΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.