MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς νερό περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Λεωνίδου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:30.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις οδούς Ολύμπου, Πλάτωνος, Πελοποννήσου και στις παρακείμενες οδούς, Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Στον Εύοσμο και συγκεκριμένα στις οδούς 28ης Οκτωβρίου, Σωκράτους και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης υδροδότησης είναι έως τις 13:00.

Στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στις οδούς Λοχαγού Ντούρμα, Άρη Βελουχιώτη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Στον Εύοσμο και συγκεκριμένα στις οδούς Παπαφλέσσα, Κατσώνη, Παπάγου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.

Στο Πανόραμα και συγκεκριμένα στις οδούς Αναλήψεως, Ιωαννίδη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:30.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Η Έλενα Ράπτη στη σύσκεψη για τις Συστάσεις της GREVIO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Στις επόμενες 15 ημέρες οι ανακοινώσεις για την ενεργοβόρο βιομηχανία

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράκ: Ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Όσκαρ 2026: Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Cassandra Kulukundis που έγραψε ιστορία με το πρώτο βραβείο Καλύτερου Casting

ΖΩΔΙΑ 58 λεπτά πριν

Aυτά τα τέσσερα ζώδια θα απολαύσουν μια περίοδο καλής τύχης στην αγάπη και τα χρήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Καστελόριζο: Βίντεο από τη στιγμή της βύθισης του σκάφους της Frontex – Στο νοσοκομείο Ρόδου η πρέσβης της Εσθονίας