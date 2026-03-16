Χωρίς νερό περιοχές της Θεσσαλονίκης
Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Λεωνίδου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:30.
Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις οδούς Ολύμπου, Πλάτωνος, Πελοποννήσου και στις παρακείμενες οδούς, Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.
Στον Εύοσμο και συγκεκριμένα στις οδούς 28ης Οκτωβρίου, Σωκράτους και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης υδροδότησης είναι έως τις 13:00.
Στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στις οδούς Λοχαγού Ντούρμα, Άρη Βελουχιώτη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.
Στον Εύοσμο και συγκεκριμένα στις οδούς Παπαφλέσσα, Κατσώνη, Παπάγου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.
Στο Πανόραμα και συγκεκριμένα στις οδούς Αναλήψεως, Ιωαννίδη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:30.