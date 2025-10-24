Συνάντηση Δ. Κούβελα – Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλία του Βουλευτή Θεσσαλονίκης για το ζήτημα των χρήσεων γης στο Κορδελιό

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην ενέργεια, το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη στη Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα έθεσε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Δημήτρης Κούβελας συζήτησε θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες του, με τον Υπουργό να δεσμεύεται για άμεση εξέταση και δρομολόγηση ενεργειών για την επίλυση αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Δημήτρης Κούβελας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα χρήσεων γης σε κεντρικούς δρόμους του Ελευθερίου Κορδελιού, που επηρεάζουν την οικονομική και πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής που σήμερα μαραζώνει. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης ζήτησε να δοθεί λύση με την απελευθέρωση διαφόρων λειτουργιών, μέχρι να ολοκληρωθεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Συζητήθηκε το αίτημα του Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος για τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, με στόχο να διασφαλιστεί η επαγγελματική ισορροπία και να αποφευχθούν αδικίες και αποκλεισμοί.

Εξετάστηκαν οι ανησυχίες του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ.) σχετικά με τις περικοπές στην έγχυση ενέργειας και τον υπό σχεδιασμό μηχανισμό αναδιανομής, που πλήττουν κυρίως τους μικρούς παραγωγούς έως 500 kW. Ο Δημήτρης Κούβελας έθεσε το ζήτημα της ενίσχυσης ανακύκλωσης αποβλήτων και υπολειμμάτων καινούριων υφασμάτων, ως πρακτικό βήμα για μια κυκλική οικονομία και βιώσιμη παραγωγή.

Τη συνάντηση απασχόλησε και το ζήτημα των μονάδων βιοαερίου, το οποίο ο Δημήτρης Κούβελας έχει ήδη αναδείξει μέσω σχετικής κοινοβουλευτικής αναφοράς. Με την παρέμβασή του ζητείται η πλήρης εξαίρεση των μονάδων βιοαερίου από τις διακοπές έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο, καθώς πρόκειται για έναν τομέα που συμβάλλει καθοριστικά στην κυκλική οικονομία και την περιβαλλοντική ισορροπία.

Ο Δημήτρης Κούβελας υπογράμμισε ότι «η ενεργειακή μετάβαση και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να συμβαδίζουν με τον ρεαλισμό, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή».