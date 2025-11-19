Ράνια Θρασκιά: Η δημογραφική κρίση απαιτεί πράξεις – Μέτρα προστασίας για τις τρίτεκνες οικογένειες

Η Ράνια Θρασκιά, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσσαλονίκης «Τρίαινα», εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Στέλιο Τσούλια, τον Γραμματέα κ. Σάββα Κυριακίδη και το μέλος κ. Αυγερινό Μαϊστρέλλη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που απασχολούν τις τρίτεκνες οικογένειες αλλά και οι τρόποι επίλυσής τους και η βουλευτής δεσμεύτηκε για την ανάδειξή τους στη Βουλή.

Σε συνέχεια της συνάντησης, η κ. Θρασκιά κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς, στην οποία επισημαίνονται οι αδικίες που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες στην εργασία και την καθημερινότητά τους, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για σύγκλιση των δικαιωμάτων τριτέκνων και πολυτέκνων.

Ειδικότερα, στον Νομό Θεσσαλονίκης διαμένουν πάνω από 20.500 τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες στερούνται του δικαιώματος στο μειωμένο κόμιστρο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – σε μια περίοδο που κάθε οικονομική ανάσα είναι απαραίτητη. Επιπλέον, η συνυπηρέτηση των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται με περιορισμούς που συχνά οδηγούν σε αναγκαστικό χωρισμό των οικογενειών. Παράλληλα, τα ηλικιακά όρια για τη μοριοδότηση των τέκνων στις προσλήψεις του Δημοσίου δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες.

Η συνεχής μείωση των γεννήσεων αναδεικνύει την ανάγκη στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πτωτική τάση στη γεννητικότητα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου -βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ- οι οικογένειες που απέκτησαν τρίτο παιδί από 171 το 2021 περιορίστηκαν σε 126 το 2024, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη δημογραφική δυναμική της πόλης και της χώρας μας.

Σε μια κοινωνία που γερνά και δοκιμάζεται, η στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία οφείλει επιτέλους να περάσει από τις διακηρύξεις στις πράξεις, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη συνεισφορά τους στο δημογραφικό πρόβλημα.

Κατόπιν τούτων, η βουλευτής ερωτά τους Υπουργούς εάν προτίθενται να εφαρμόσουν τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες για τις τρίτεκνες οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Επίσης ερωτά με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουν την εφαρμογή της συνυπηρέτησης για τους τρίτεκνους υπαλλήλους του Δημοσίου, προκειμένου να ενισχυθεί η οικογενειακή συνοχή, καθώς κι αν σχεδιάζουν να επανεξετάσουν τα ηλικιακά όρια που ισχύουν για τη μοριοδότηση των τέκνων τρίτεκνων οικογενειών στις προσλήψεις του Δημοσίου.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Υποδομών και Μεταφορών

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: «Μέτρα προστασίας για τις τρίτεκνες οικογένειες»

Οι επανειλημμένες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για σύγκλιση των δικαιωμάτων τριτέκνων και πολυτέκνων, καθώς και για θεσμοθέτηση της ισόβιας τριτεκνικής ιδιότητας, ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί – ούτε με τον πρόσφατο νόμο 5229/2025. Ως εκ τούτου, οι τρίτεκνες οικογένειες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σειρά αδικιών, μεταξύ άλλων και σε ζητήματα που αφορούν στην εργασία και τις μετακινήσεις τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρίτεκνες οικογένειες του Νομού Θεσσαλονίκης εξαιρούνται από το μειωμένο κόμιστρο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία και μετρό), όπως ορθώς ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες. Να σημειωθεί ότι στον Νομό Θεσσαλονίκης διαμένουν πάνω από 20.500 τρίτεκνες οικογένειες, για τις οποίες η ένταξη στις κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου εισιτηρίου θα αποτελούσε ουσιαστική οικονομική ανακούφιση.

Η ανάγκη στήριξης ενισχύεται δε κι από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία στον Δήμο Θεσσαλονίκης καταγράφεται συνεχής μείωση των γεννήσεων. Ειδικότερα, από 2.204 γεννήσεις το 2021, ο αριθμός αυτός μειώθηκε στις 1.828 το 2024. Πιο συγκεκριμένα, οι οικογένειες που απέκτησαν τρίτο παιδί από 171 το 2021 περιορίστηκαν σε 126 το 2024. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια σταθερά πτωτική τάση στη γεννητικότητα, η οποία επηρεάζει άμεσα τη δημογραφική δυναμική της πόλης και της χώρας.

Επιπλέον, αν και το άρθρο 11 του ν.4440/2016 προβλέπει τη συνυπηρέτηση, στην πράξη η εφαρμογή του περιορίζεται από εξαιρέσεις και γεωγραφικούς περιορισμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι να αδυνατούν να υπηρετούν στον ίδιο τόπο, γεγονός που πλήττει τη συνοχή της οικογένειας και οδηγεί αναγκαστικά στον χωρισμό της, σε μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται οικονομικά και δημογραφικά.

Τέλος, σύμφωνα με τον ν.4590/2019, για να μοριοδοτηθούν τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας στις διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο, πρέπει να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Όπως επισημαίνει και ο Σύλλογος Τριτέκνων Θεσσαλονίκης «Τρίαινα», είναι αναγκαία η αναθεώρηση του ηλικιακού ορίου, ώστε οι προστατευτικές διατάξεις να καλύπτουν και τα άγαμα τέκνα άνω των 25 ετών, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Οι σύγχρονες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες –με μακροχρόνια αναζήτηση εργασίας και καθυστερημένη επαγγελματική ένταξη –καθιστούν την αλλαγή αυτή επιβεβλημένη, ώστε η στήριξη να είναι πραγματική.

Επειδή σε μια κοινωνία που γερνά και δοκιμάζεται, η στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία οφείλει να περάσει από τις διακηρύξεις στις πράξεις, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη συνεισφορά τους στο δημογραφικό πρόβλημα.

Επειδή η παροχή μειωμένου κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η πραγματική εφαρμογή της συνυπηρέτησης και η ουσιαστική στήριξη στην πρόσβαση στην εργασία, θα ενισχύσουν την οικονομικά, ψυχολογικά και κοινωνικά τις οικογένειες.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να εφαρμόσουν τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες στις τρίτεκνες οικογένειες της Θεσσαλονίκης;

Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουν την εφαρμογή της συνυπηρέτησης για τους τρίτεκνους υπαλλήλους του Δημοσίου, προκειμένου να ενισχυθεί η οικογενειακή συνοχή;

Σχεδιάζουν να επανεξετάσουν τα ηλικιακά όρια που ισχύουν για τη μοριοδότηση των τέκνων τρίτεκνων οικογενειών στις προσλήψεις του Δημοσίου, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες;