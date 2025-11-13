MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για την εξέγερση στη δομή μεταναστών στις Σέρρες: Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ανάρτηση στο Χ με αφορμή την εξέγερση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή μεταναστών στις Σέρρες έκανε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι η αντίδραση αυτή ήταν αποτέλεσμα του νέου νόμου για όσους δεν είναι πρόσφυγες και προβλέπει «τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση και έως τότε καθεστώς κράτησης».

«Αυτή είναι η καθημερινότητα τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν» προσθέτει ο κ. Πλεύρης.

Σημειώνει, μάλιστα, ότι «η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία» για να καταλήξει με το μήνυμα «καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση».

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

30 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες

Τα επεισόδια στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής ξέσπασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) όταν 235 μετανάστες έριξαν ένα μέρος της περίφραξης και έβαλαν φωτιά σε ρούχα.  Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες που έριξαν την περίφραξη απωθήθηκαν στο εσωτερικό από αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε ρούχα στον προαύλιο χώρο της δομής η οποία δεν επεκτάθηκε. 

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 30 συλλήψεις για την εξέγερση, κυρίως μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Σημειώνεται πως οι 3 από τους 30 συλληφθέντες, κατηγορούνται και για απόπειρα απόδρασης, καθώς επιχείρησαν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και ένας από δαγκωματιά κατά τη διάρκεια προσαγωγής. 

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία ενώ αναμένεται να ελεγχθούν 

οι κάμερες ασφαλείας για να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια. 

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα μέσω Λιβύης. Στην πλειονότητά τους είναι Αιγύπτιοι, ενώ υπάρχουν άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές. 

Θάνος Πλεύρης Μετανάστες Πρόσφυγες Σέρρες

