Ν. Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος επιθυμεί έναν “ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο” με τη Βρετανία για τις κυρίαρχες βάσεις

Η Κύπρος επιθυμεί έναν “ειλικρινή, ανοιχτό διάλογο” με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το μέλλον των βρετανικών κυρίαρχων βάσεων στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας.

“Το ζήτημα των βρετανικών βάσεων πρέπει να συζητηθεί”, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV με τον Oliver Crook την Παρασκευή.

“Οι βάσεις αποτελούν συνέπεια της αποικιοκρατικής περιόδου στην Κύπρο”, ανέφερε ο Χριστοδουλίδης, του οποίου η χώρα ασκεί επίσης αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. “Έχουμε περισσότερους από 10.000 πολίτες στις βρετανικές βάσεις -έχουμε ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους, για την ασφάλεια και την ευημερία τους”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Χριστοδουλίδη έρχονται μετά από επίθεση με drone που έπληξε βρετανική βάση στο νησί της Μεσογείου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σηματοδοτώντας την πρώτη -και μέχρι στιγμής μοναδική- επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το περιστατικό προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το πόσο μακριά θα φτάσει η Ευρώπη για να υπερασπιστεί τα σύνορά της, καθώς προσπαθεί να μείνει εκτός της διευρυνόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

“Έχω ήδη συζητήσει με τον πρωθυπουργό, σχετικά με ορισμένες εξελίξεις που είδαμε και δεν μας άρεσαν στον χειρισμό αυτής της κρίσης, και όταν τελειώσει, πρέπει να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι και να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε μαζί για το μέλλον των βάσεων”, δήλωσε ο Χριστοδουλίδης.

Μετά την επίθεση με drone, η Ελλάδα έστειλε πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, προσέφεραν επίσης επιπλέον προστασία.

Για την Κύπρο, που βρίσκεται ανοικτά των ακτών του Λιβάνου και της Συρίας και πιο κοντά στη Βηρυτό παρά στους συμμάχους της στην Αθήνα, η επίθεση αποτέλεσε την υλοποίηση ενός εφιαλτικού σεναρίου που το νησί φοβάται από τον πρώτο πόλεμο του Ιράκ το 1991.

Πρώην βρετανική αποικία που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960, η Κύπρος έχει αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση ως πύλη προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η χώρα, που εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004 και υιοθέτησε το ευρώ το 2008, προβάλλεται ως ασφαλές καταφύγιο σε μια ασταθή περιοχή.

Ωστόσο, η Κύπρος παραμένει εκτός του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης διαμάχης της με την Τουρκία. Για την ένταξη στη συμμαχία απαιτείται ομοφωνία και των 32 μελών, γεγονός που δίνει σε κάθε χώρα δικαίωμα βέτο.