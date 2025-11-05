Μητσοτάκης σε Γκιλφόιλ: Να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς ΗΠΑ-Ελλάδας

«Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας υποδεχόμαστε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλό σημείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περισσότερο», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στη σύντομη συζήτηση μπροστά στις κάμερες ο πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχει μια ευρεία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας κι έναν παραδοσιακό σύμμαχο των ΗΠΑ και φυσικά μια χώρα ζωτικής σημασίας σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως παράγοντας σταθερότητας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις συμπεριλαμβανομένης και εκείνων της Μέσης Ανατολής.

«Μία χώρα η οποία μιλά ισότιμα με τις ΗΠΑ σε σχέση με την ενέργεια και ιδιαιτέρως για το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην περιοχή, θα έχουμε άλλωστε και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που συμπίπτει με τη δική σας άφιξη», είπε επίσης ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο συνέδριο που θα λάβει χώρα αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα με σημαντική αμερικανική παρουσία.

«Η Ελλάδα αποτελεί το σημείο εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο σε ολόκληρη την περιοχή. Ο κάθετος διάδρομος επίσης είναι ένα πρότζεκτ στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ και αδημονούμε να το αναπτύξουμε περαιτέρω», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι πέραν αυτών υπάρχει και μία πλειάδα θεμάτων για τα οποία θα υπάρξει συνεργασία έτσι ώστε να έρθουν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις προς την Ελλάδα ειδικά μέσω των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι οφείλουμε να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών κι έκανε αναφορά στα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας που θα γιορτάσουν του χρόνου οι ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τη νέα πρέσβη υπογραμμίζοντας πως περιμένει μια εποικοδομητική συνεργασία.

Από την πλευρά της η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε ότι είναι τιμή και προνόμιο για εκείνη να βρίσκεται στο λίκνο της Δημοκρατίας, στην Αθήνα καθώς και ότι θα είναι εδώ στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Αναφέρθηκε στις σημαντικές παρουσίες για τη σύνοδο που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα και αποτελεί ορόσημο αλλά και για την πρωτοβουλία 3+1. Είπε επίσης ότι ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην Ελλάδα μέσα σε λίγους μήνες. Υπογράμμισε την παρουσία πολλών υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και άλλων αξιωματούχων που δείχνει ακριβώς τη σημασία που δίνεται σε αυτό το πολιτικό και οικονομικό ορόσημο για την προώθηση του εμπορίου αλλά και της ενέργειας ως πυλώνα ασφάλειας και τόνισε ότι οι διμερείς σχέσεις εδράζονται σε πολύ γερά θεμέλια και μπορούν να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο.