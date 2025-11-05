M.Χαρακόπουλος: Θα πρέπει να μας γίνει ένα μάθημα η “περιπέτεια” των ΕΛΤΑ

«Νομίζω ότι θα πρέπει να μας γίνει ένα μάθημα η “περιπέτεια” των ΕΛΤΑ. Ότι χρειάζεται περισσότερος διάλογος, περισσότερη συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, με τις πολιτικές δυνάμεις, με τους βουλευτές πρωτίστως της κυβερνητικής πλειοψηφίας που στηρίζουμε και δύσκολες επιλογές αυτά τα έξι χρόνια που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προχωρήσει σε σειρά μεταρρυθμίσεων. Νομίζω ότι ήταν ένα καμπανάκι», τόνισε ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο ΣΚΑΪ RADIO.

Ο Θεσσαλός πολιτικός προσέθεσε για το ίδιο θέμα, ότι «αυτή ήταν μια “τρικυμία” που δεν έπρεπε να υπάρξει. Γιατί ουσιαστικά επισκίασε σε ένα βαθμό μια μεγάλη μεταρρύθμιση που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις φοροαπαλλαγές, τη στήριξη της οικογένειας, των παιδιών, τα μέτρα για το δημογραφικό, τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά. Και, δυστυχώς, επισκιάστηκε σε ένα σημαντικό βαθμό από αυτή τη συζήτηση για τα ΕΛΤΑ».

Ερωτηθείς σχετικά με τις αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ για το προτεινόμενο σχέδιο των ΕΛΤΑ, ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «εάν οι βουλευτές ήταν πλήρως ενήμεροι για το τι συμβαίνει την επόμενη ημέρα, δεν θα υπήρχαν σε αυτή την ένταση οι αντιδράσεις. Οι βουλευτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά αγωγοί μηνυμάτων της κοινωνίας».

Παράλληλα, σχετικά με την κατάθεση ερωτήσεων βουλευτών της ΝΔ υπογράμμισε ότι «κακώς δραματοποιούνται οι ερωτήσεις των βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Κατά την παρθενική μου ομιλία, όταν εξελέγην Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, είπα ότι προτιμώ οι ερωτήσεις για θέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, που αφορούν τους πολίτες να κατατίθενται από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που δεν περιορίζονται μόνο στο νομοθετικό έργο, αλλά και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, διότι θα βάλουν τα δεδομένα στις πραγματικές τους διαστάσεις και η κριτική και η ερώτηση θα συνοδεύεται και από εναλλακτικές προτάσεις, από το να το κάνει -θα το κάνει έτσι κι αλλιώς- η αντιπολίτευση, βάζοντας και λαϊκισμό, βάζοντας και “κορώνες”, βάζοντας και πλειοδοσία. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος κάνει την ερώτηση. Το ζήτημα είναι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί».

Επίσης, ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «αυτή τη στιγμή η μόνη παράταξη που μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον στόχο, να κρατήσει την Ελλάδα, δηλαδή, όρθια απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους, σε αυτή τη διεθνή τρικυμία, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πολυκερματισμός των πολιτικών δυνάμεων, στα αριστερά και δεξιά της ΝΔ, της αντιπολίτευσης, εν αναμονή μάλιστα και άλλων κομμάτων, δείχνει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σοβαρή πρόταση επί της ουσίας».

Όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον αγροτικό κόσμο, ο Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, δεν θα κρυφτεί κανείς πίσω από το δάχτυλό του».

Τέλος, για το Σχέδιο Δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατατέθηκε στην ΕΕ και την αναμενόμενη απάντηση, ώστε να καταβληθούν οι ενισχύσεις, σημείωσε ότι «ευελπιστούμε ότι θα είναι θετική, διότι η χώρα εργάστηκε συστηματικά υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να εκπληρωθούν όλα τα προαπαιτούμενα του action plan, ώστε να προχωρήσει η εξυγίανση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ