Δούρου: Το κόμμα μας από τη ΔΕΘ έστειλε καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο

«Το κόμμα μας, μέσω της ΔΕΘ, έστειλε ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρόν. Το στείλαμε αυτό το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη σε όλη τη χώρα, σε όλους τους πολίτες, ότι συνεχίζουμε δίπλα τους, σταθερά, καθαρά, Αριστερά». Αυτό παρατήρησε, μεταξύ άλλων, σήμερα η Ρένα Δούρου, Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., κατά τη συνέντευξή της στο ραδιόφωνο Star FM 97.1.

«Εμείς δεν ανεβήκαμε στη ΔΕΘ για μερικά ενσταντανέ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ανεβήκαμε για να μοιράσουμε υποσχέσεις. Ανεβήκαμε για να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, να ακούσουμε, να μιλήσουμε με φορείς, με σωματεία, με ομάδες πολιτών και πρωτοβουλίες νέων», εξήγησε η Ρένα Δούρου περιγράφοντας την πυκνή δραστηριότητα του επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη φετινή Έκθεση.

Η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ τόνισε ότι η κυβέρνηση ψεύδεται συνεχώς αναφορικά με τον «δημοσιονομικό κόφτη» που επικαλείται για τα ζητήματα της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της κατάργησης ή της μείωσης του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, η ίδια στηλίτευσε την εξωτερική πολιτική της «δεξιάς» κυβέρνησης, θυμίζοντας ενδεικτικά τα σημαντικά ζητήματα όπως την μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου λόγω της τουρκικής επιθετικότητας στην Κάσο, τις παρενοχλήσεις των Ελλήνων αλιέων στο Ανατολικό Αιγαίο και τις εθνικιστικές κορόνες του «δόγματος της γαλάζιας πατρίδας».

Τέλος, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στην επικίνδυνη μικροπολιτική διάσταση που έχει δώσει η κυβέρνηση στα εθνικά ζητήματα, λέγοντας: «Η εξωτερική πολιτική, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία, μπαίνει στην προεκλογική αγωνία του κ. Μητσοτάκη για το αν τελικά θα έχει αυτοδυναμία». «Είτε μιλάμε για τα ψεύδη στη φορολογική πολιτική, είτε μιλάμε για τα ψεύδη στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης και η Δεξιά έχουν μια συνέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.