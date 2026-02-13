Δούκας σε Ανδρουλάκη: Εσύ παράγεις εσωστρέφεια, πρέπει να μας σέβεσαι

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Χάρης Δούκας απαντώντας στα «πυρά» Ανδρουλάκη και ζητώντας από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να σέβεται και εκείνος τα όργανα του κόμματος.

Μιλώντας πριν από λίγο στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Χάρης Δούκας απευθύνθηκε στο Νίκο Ανδρουλάκη και του είπε ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου, που έδωσες σήμερα στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια» και συνέχισε τονίζοντας ότι «όλοι πρέπει να πούμε ένα «όχι» στη στασιμότητα».

Ο κ. Δούκας επέμεινε ότι αυτό που προτείνει η ηγεσία για την εκλογή Συνέδρων είναι ένας αλγόριθμος που αγνοεί το μητρώο μελών του κόμματος. Ζήτησε διάλογο και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και δίνοντας απάντηση στην αιχμή Ανδρουλάκη ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» υπογράμμισε: «Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά από τις εσωκομματικές εκλογές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις».