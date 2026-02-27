Δημήτρης Κούβελας σε Σοφία Ζαχαράκη: Μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τους σπουδαστές ιδιωτικών ΙΕΚ

Ενέργειες και προτάσεις που έχουν στόχο ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο συμπεριληπτικό και ουσιαστικά συνδεδεμένο με τις ανάγκες της κοινωνίας και της νέας γενιάς συζήτησε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δημήτρης Κούβελας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Ο Βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων έθεσε σειρά ζητημάτων που αφορούν τη σχολική και ανώτατη εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη και τη συνολική εκπαιδευτική πολιτική.

Στη συνάντηση κυριάρχησαν τα ζητήματα της ασφάλειας και η εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων, η διεθνοποίηση και η εξωστρέφειά τους, καθώς και η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών τους, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής παρουσία και ανταγωνιστικότητά τους. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη ουσιαστικής σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών και ενίσχυση της πρακτικής άσκησης. Ο Βουλευτής έθεσε επίσης το ζήτημα χορήγησης μειωμένου κατά 50% εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους σπουδαστές ιδιωτικών ΙΕΚ, όπως ισχύει για τους σπουδαστές των δημοσίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία, με τον Δημήτρη Κούβελα να επιμένει ότι στον επόμενο κύκλο θα πρέπει να ενταχθεί σχολική μονάδα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε περιοχές με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες. Όπως τόνισε ο κ. Κούβελας «οφείλουμε να αναβαθμίσουμε τα δημόσια σχολεία, να μειώσουμε τις ανισότητες και να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικούς πυρήνες που θα λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά στο υφιστάμενο σχολικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης τα ζητήματα της κοινότητας κωφών και βαρήκοων, με έμφαση στη στήριξη της υπό ίδρυση «Ελληνικής Νεολαίας Κωφών», στην αναβάθμιση των υποδομών του Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης και στην ενίσχυση της διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στα πανεπιστήμια, όπου, παρά την αισθητή βελτίωση των τελευταίων ετών, παραμένουν κενά στην ισότιμη πρόσβαση.

Για την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων πρώην Τ.Ε.Ι., ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης επεσήμανε ότι απαιτείται ορθολογική και δίκαιη ρύθμιση, ώστε να δοθεί οριστική λύση για όλους τους αποφοίτους, ανεξαρτήτως έτους κτήσης πτυχίου.

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού, σημειώθηκε ότι για πρώτη φορά προβλέφθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου επιμίσθιο και για το πέμπτο έτος απόσπασης. Ο κ. Κούβελας, σε συνέχεια και σχετικής κοινοβουλευτικής του ερώτησης, υπογράμμισε την ανάγκη διερεύνησης δυνατότητας περαιτέρω παράτασης με σαφείς και αυστηρές προϋποθέσεις, που θα λαμβάνουν υπόψιν την οικογενειακή και κοινωνική ζωή των εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας παράλληλα την κινητικότητα και τις ευκαιρίες για νεότερους συναδέλφους.

Τη συνάντηση απασχόλησαν επίσης οι εκκρεμότητες που αφορούν τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, στη βάση των ανακοινώσεων της Υπουργού στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, με στόχο την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.