Χρυσοχοΐδης σε αγρότες: Τελωνεία και λιμάνια δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν

Μήνυμα διαλόγου υπό προϋποθέσεις έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στους αγρότες, τη στιγμή που ενισχύονται τα μπλόκα στη χώρα.

Ο Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, τόνισε πως «είμαστε στη λογική της συνεννόησης», θέτοντας όμως δύο βασικές προϋποθέσεις: όχι σε άσκηση βίας και σε αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια και τελωνεία.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ώρες αγρότες διαμηνύουν πως ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκο και στο λιμάνι του Βόλου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως «οι αγρότες έχουν το δικαίωμα της διαδήλωσης, όπως όλοι οι πολίτες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να δούμε, όπως εκείνα της κυκλοφορίας».

«Κρίσιμες υποδομές δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν, δεν μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως έχει κοινοποιηθεί στους αγρότες πως σε τέτοια περίπτωση, θα κινηθούν οι διαδικασίες.

Ερωτηθείς, εάν θα υπάρξουν συλλήψεις, ο υπουργός υπογράμμισε πως «το να καταλαμβάνεις τελωνείο είναι πολύ σοβαρό, κοστίζει πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα».

Τέλος, ο ίδιος επεσήμανε πως «δεν θα ανεχθούμε καταστροφή δημόσιας περιουσίας», ενώ για το περιστατικό στον Πλατύκαμπο, είπε πως θεωρείται λήξαν και πως από την πλευρά της αστυνομίας δεν υπάρχει πρόθεση βίας και σύγκρουσης.