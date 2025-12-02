MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης σε αγρότες: Τελωνεία και λιμάνια δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μήνυμα διαλόγου υπό προϋποθέσεις έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στους αγρότες, τη στιγμή που ενισχύονται τα μπλόκα στη χώρα.

Ο Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, τόνισε πως «είμαστε στη λογική της συνεννόησης», θέτοντας όμως δύο βασικές προϋποθέσεις: όχι σε άσκηση βίας και σε αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια και τελωνεία.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ώρες αγρότες διαμηνύουν πως ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκο και στο λιμάνι του Βόλου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως «οι αγρότες έχουν το δικαίωμα της διαδήλωσης, όπως όλοι οι πολίτες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να δούμε, όπως εκείνα της κυκλοφορίας».

«Κρίσιμες υποδομές δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν, δεν μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως έχει κοινοποιηθεί στους αγρότες πως σε τέτοια περίπτωση, θα κινηθούν οι διαδικασίες.

Ερωτηθείς, εάν θα υπάρξουν συλλήψεις, ο υπουργός υπογράμμισε πως «το να καταλαμβάνεις τελωνείο είναι πολύ σοβαρό, κοστίζει πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα».

Τέλος, ο ίδιος επεσήμανε πως «δεν θα ανεχθούμε καταστροφή δημόσιας περιουσίας», ενώ για το περιστατικό στον Πλατύκαμπο, είπε πως θεωρείται λήξαν και πως από την πλευρά της αστυνομίας δεν υπάρχει πρόθεση βίας και σύγκρουσης.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Τα γυρίζει ο Πέτρος Παππάς για τον Άδωνι Γεωργιάδη – “Δεν επαίνεσα το έργο του, αλλά την εργατικότητά του”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Έκρυθμη η κατάσταση με τους αγρότες έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας – “Θα γεμίσουμε τρακτέρ τη χώρα”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 λεπτά πριν

SOS για αγριογούρουνα και λύκους στη Θεσσαλονίκη – Ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία Καϊτεζίδη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου-Κατακόλου – Δείτε φωτογραφία

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο – Την χαρακτήρισε “ανίκανη να πετύχει τέλειο σκορ σε γνωστικό τεστ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ο Π. Δουδωνής καταγγέλλει προπηλακισμό έξω από τον ΔΣΑ: “Ο Αναστασόπουλος με αποκάλεσε καραγκιόζη”