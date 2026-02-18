Έβρος: Σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας υπερχείλισης του ποταμού Έβρου – “Πέφτουν 1.300 κ.μ. νερού από Βουλγαρία και Τουρκία”

Σε κόκκινο συναγερμό (red code) έχει τεθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ο νομός Έβρος υπό τον φόβο πλημμυρικών φαινομένων λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Όλοι οι φορείς στον ακριτικό νομό βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής -από σήμερα έως και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου- καθώς όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αντιδήμαρχος Τριγώνου-Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας, Εμμανουήλ Χατζηπαναγιώτου «αυτή την στιγμή πέφτουν στον ποταμό Έβρο από Βουλγαρία και Τουρκία 1.300 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο».

«Έρχονται πολλά νερά από τη Βουλγαρία και πέφτουν στον Έβρο αλλά και από την πλευρά της Τουρκίας τον Τούντζα ποταμό καθώς και στον Άρδα από το Ιβάιλογκραντ. Αυτά τα ποτάμια ενώνονται και η στάθμη του ποταμού Έβρου είναι σε υψηλό επίπεδο» ανέφερε.

Οι έντονες βροχοπτώσεις τόσο επί ελληνικού εδάφους όσο και τα χιόνια που λιώνουν από τα βουνά της Βουλγαρίας όπου και εκεί σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού να πέφτουν επί ελληνικού εδάφους.

Τις προηγούμενες ημέρες η άνοδος της στάθμης του ποταμού Έβρου που είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα συναγερμού είχαν οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές να ανοίξουν τα θυροφράγματα στο χωριό Πύθιο προκειμένου να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές και κατοικίες με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 5.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Τα ορμητικά νερά έσπασαν τις προηγούμενες ημέρες και κάποια αναχώματα πλημμυρίζοντας κι άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις με τον αντιδήμαρχο να αναφέρει ότι έχουν πλημμυρίσει πάνω από 10.000 στρέμματα.

Εξάλλου, από τις 4 Φεβρουαρίου οι Δήμοι Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετρώντας ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές παραποτάμιες περιοχές υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας ακόμα και για τους Συνοριαφύλακες που αδυνατούν να προσεγγίσουν λόγω των πλημμυρών.

«Είμαστε σε ετοιμότητα – άνθρωποι και μηχανήματα- και θα συνεχίσουμε να είμαστε καθώς την προσεχή Παρασκευή και το Σάββατο περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή» επεσήμανε ο κ. Χατζηπαναγιώτου.

Και στο νότιο κομμάτι του Έβρου τα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά καθώς όπως ανέφερε στο thestival.gr ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Νικόλαος Γκότσης «στο Πέταλο η στάθμη του ποταμού Έβρου είναι αυτή την στιγμή στα 5.70 μέτρα».

«Παρακολουθούμε διαρκώς την στάθμη και είμαστε σε ετοιμότητα» τόνισε ο κ. Γκότσης και πρόσθεσε ότι ένα αντιπλημμυρικό έργο που έγινε για την ενίσχυση του φράχτη λειτουργεί βοηθητικά και εκτονώνει το φαινόμενο.

Υπενθυμιζεται ότι σήμερα νωρίς το μεσημέρι όπως ανακοινώθηκε «η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τετάρτη 18.02.2026 έως και τη Δευτέρα 23.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου».