Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: Όσο αφήνουμε έξω οικογένειες και παιδιά θα σχολιάζουμε ο ένας τον άλλον

Νέο κεφάλαιο στη κόντρα με τον Γιώργο Λιάγκα έγραψε το πρωί της Κυριακής (16/11) η Σίσσυ Χρηστίδου, με αφορμή την νέα διένεξη που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 και τον Λάκη Λαζόπουλο.

Η όμορφη παρουσιάστρια του MEGA αναφέρθηκε στα όσα έχουν συμβεί μεταξύ των δύο αντρών τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ υπογράμμισε ότι τόσο εκείνη όσο και ο Γιώργος Λιάγκας θα συνεχίσουν να σχολιάζουν ο ένας τον άλλον.

Βέβαια, η Σίσσυ Χρηστίδου διευκρίνισε ότι αυτό θα συμβαίνει όσο αφήνουν εκτός τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

«Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το χειρίστηκε ο Λάκης Λαζόπουλος γιατί βγήκε λίγο από τη σάτιρα και μπήκε στον ρόλο που θα περίμενες να μη χρειάζεται να μπει απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα. Γνωρίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος τόσα χρόνια στη δουλειά και μπήκε σε αυτό τον ρόλο να του πει ότι: τώρα τι είναι, τι μου λες; Ότι ξεχνάς μάλλον τι είμαι και γιατί είμαι εδώ και τι κάνω ακριβώς», σχολίασε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, με αφορμή την κόντρα του Γιώργου Λιάγκα και του Λάκη Λαζόπουλου.

«Εμένα αυτό που δε μου κάνει εντύπωση μάλλον, αλλά το λέω, είναι αυτό που συζητάμε και είδαμε ότι και ο Γιώργος κάνει αυτή την αναφορά μετά στο πάνελ και λέει “εγώ θα είμαι εδώ και θα λέω τη γνώμη μου για όλους και για όλα”.

Αυτό, λοιπόν, το ίδιο θα ξαναπώ που έχει γίνει και με τη δική μας εκπομπή και με εμένα προσωπικά ή με τον Νίκο Συρίγο. Από τη στιγμή που το κάνεις εσύ και το βροντοφωνάζεις κιόλας ότι θα το κάνεις και ότι κανείς δεν θα σε φιμώσει, αυτό το δικαίωμα ισχύει για όλους μας.

Όσο αφήνουμε απ’ έξω από το παιχνίδι τις οικογένειες, τα παιδιά μας, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ο ένας για τον άλλον μιλάει, σχολιάζει και κρίνει επαγγελματικές δράσεις, θα το κάνουμε όλες τις πλευρές (σ.σ. θα σχολιάζουμε ο ένας τον άλλον). Δε γίνεται όταν είναι αυτός ο ρόλος σου και είναι αυτή η δουλειά σου, να λες ότι “εγώ θα σχολιάζω για όλους εσάς και εσείς θα κάνετε σιωπή”», είπε ακόμα η Σίσσυ Χρηστίδου.