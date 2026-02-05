Κώστας Μπακογιάννης: Η Σία ευτυχώς πήρε επιτέλους εξιτήριο

Εξιτήριο πήρε η Σία Κοσιώνη από το νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης μέσα από μία ανάρτηση στα social media του.

Ο τέως Δήμαρχος της Αθήνας ανέβασε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου φορώντας μία μάσκα ποζάρει δίπλα στη δημοσιογράφο και στη λεζάντα της ανάρτησής του μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις ευχές και τη συμπαράσταση που δέχτηκαν όλες αυτές τις ημέρες και οι δύο.

Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε συγκεκριμένα: «Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο. Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας. Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους. Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας».

Δείτε την ανάρτηση

Η Σία Κοσιώνη την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, με αποτέλεσμα να μείνει μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Την επόμενη ημέρα από την αδιαθεσία της, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, ωστόσο, πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βρήκαν ότι είχε χαμηλό οξυγόνο της και έκαναν εισαγωγή, καθώς μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο. Η δημοσιογράφος παρέμεινε στην εντατική, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, όπου παρέμεινε μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου. Η νοσηλεία της συνεχίστηκε για λίγες ημέρες ακόμη και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου ο σύζυγός της αποκάλυψε πως επιστρέφει στο σπίτι τους.