Κώστας Δόξας: Εγώ τράβηξα τις φωτογραφίες με την κόρη μου πάνω στο μηχανάκι της μητέρας της χωρίς κράνος

Στο “Πρωινό Σαββατοκύριακο” του ΑΝΤ1 και την Μαρία Κοκκολάκη μίλησε ο Κώστας Δόξας, ο οποίος αναφέρθηκε στη δικαστική του διαμάχη με την πρώην σύζυγό του και μητέρα του παιδιού τους, Μαρία Δεληθανάση.

“Μου στοίχισε αρκετά η δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό μου… Προσωπικά με ωφέλησε υπήρχαν όμως στιγμές που δεν είχα δουλειά ως τραγουδιστής”, ανέφερε μεταξύ άλλων. “Υπήρχαν φίλοι που έφυγαν από κοντά μου και μάλιστα κατέβασαν κοινές μας δημοσιεύσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”, τόνισε επίσης ο Κώστας Δόξας

Ο τραγουδιστής συνέχισε λέγοντας ότι ένιωσε δικαιωμένος με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά “θέλει να ξεκαθαρίσει πως δεν είναι τρελός”.

“Ήταν μια περίοδος 1,5 χρόνου που μπαινόβγαινα σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και έχω ένα δίπλωμα που πιστοποιεί ότι δεν έχω κάτι. Δε ζήτησε η πρώην σύζυγός μου να πάω σε ψυχιατρική κλινική, το έκανα μόνος μου μόνο και μόνο για να “χτυπήσω” αυτά που γράφουν για μένα”, είπε ο Κώστας Δόξας.

“Έρχονται πολλά δικαστήρια, μέσα στο Νοέμβρη είναι το ποινικό” πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι “υπήρχε κάποια περίοδος που μπαινόβγαινα σε δημόσια νοσοκομεία ώστε να πάρω ένα πιστοποιητικό ότι είμαι πραγματικά καλά”.

Για τις φωτογραφίες με την κόρη του, η οποία φαίνεται να έχει ανέβει στο μηχανάκι της μητέρας της χωρίς κράνος, ανέφερε ότι υπάρχουν στο κινητό του, και μάλιστα τις τράβηξε εκείνος.

“Πάντα θα διεκδικώ την επιμέλεια της κόρης μου και πάντα θέλω να τα βρω με την πρώην σύζυγό μου”, είπε κλείνοντας ο Κώστας Δόξας.

