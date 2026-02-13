Γιώργος Λιάγκας σε Βίκυ Κάβουρα: Ζητώ συγγνώμη από τον Γιώργο Τζαβέλλα – Ντράπηκα πολύ

Η Βίκυ Κάβουρα ήταν καλεσμένη στο “Πρωινό” την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε την συνέντευξη με μία δημόσια συγγνώμη προς την ηθοποιό για τον σύντροφό της, Γιώργο Τζαβέλλα. Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής συναντήθηκε την Πέμπτη με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον πλησίασε και του μίλησε, αλλά εκείνος δεν κατάλαβε ποιος είναι.

«Άκου τι έπαθα εχθές. Σου το είπε ο άντρας σου ότι βρεθήκαμε; Ήμουν σε ένα μαγαζί στη Γλυφάδα. Ντράπηκα πάρα πολύ γιατί δεν τον ήξερα. Περνάει ένας ωραίος, γυμνασμένος, με φόρμες και μου λέει: “Αύριο έχεις τη Βίκυ”. Απαντάω: “Ποια Βίκυ;”. Μου λέει: “Τη Βίκυ Κάβουρα”. Λέω: “Ναι, ναι, αύριο την έχουμε καλεσμένη”. Φεύγει και μετά κατάλαβα ποιος ήταν. Δεν ξέρω αν παρεξήγησε αλλά αισθάνθηκα αμήχανα. Άργησα αλλά κατάλαβα. Του ζητώ συγγνώμη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Η Βίκυ Κάβουρα απάντησε από την πλευρά της: «Έτσι, να τα λες ότι είναι γυμνασμένος γιατί έχει πέσει σε κατάθλιψη. Δεν πειράζει, δεν παρεξηγούμαι, σημασία έχει ότι κατάλαβες ποιος είναι. Δεν είναι λόγος για συγγνώμη αυτός και δεν παρεξηγείται».