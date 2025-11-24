MENOY

Αιμίλιος Χειλάκης για Αλέξη Τσίπρα: Είμαι ψηφοφόρος του και εκείνος είναι θεατής μου

THESTIVAL TEAM

Στη γνωριμία που έχει τα τελευταία χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno, το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή το νέο του θεατρικό εγχείρημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αιμίλιος Χειλάκης δήλωσε αρχικά πως “τον κ. Τσίπρα τον ξέρω καιρό. Τον ξέρω γιατί εγώ είμαι ψηφοφόρος του και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας θεατής μου. Δηλαδή έρχεται και βλέπει τις παραστάσεις και γω τον έχω ψηφίσει, τον έχω πιστέψει και έχω υπάρξει εκεί”.

“Δεν έχω στηρίξει ποτέ τον Αλέξη κομματικά ή πολιτικά, δηλαδή δεν έχω υπάρξει ποτέ μέλος του κόμματος. Είμαι όμως ένας άνθρωπος, ως Έλληνας πολίτης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να γνωριστεί με τον άνθρωπο που έχει ψηφίσει. Κάτι το οποίο είναι μεγάλη του τιμή αυτή”.

“Νομίζω πως και ο Αλέξης με αντιμετωπίζει σαν έναν άνθρωπο, σαν έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος είναι γνώστης του χώρου του και των προβλημάτων του και τον ακούει. Όπως πολλούς σαν και μένα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Αιμίλιος Χειλάκης.

