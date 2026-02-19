Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες τέσσερις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνουν οι πρώτες δύο εκταφές θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία», με αποφάσεις των κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων ορίστηκαν οι πρώτες τέσσερις εκταφές θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τεμπη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο πρώτες εκταφές θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Η τρίτη εκταφή ορίστηκε να γίνει στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η τέταρτη εκταφή για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η εκταφή 5ου θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είχε λάβει την απόφαση για εκταφή εννιά σορών, ενώ είχε δοθεί έγκριση στο αίτημα των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι συγγενείς των θυμάτων πριν από τέσσερις μήνες.

Όμως, ακόμη δεν είχαν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα διενεργηθούν οι εξετάσεις.

Πλέον, με νέα εισαγγελική παραγγελία δίνεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες-ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και δύο μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία των Τεμπών

Στο μεταξύ με δημόσια συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας κληρώθηκε η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, δικαστήριο στο οποίο θα διεξαχθεί η κύρια δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Πρόεδρος του δικαστηρίου εκλέχθηκε η Γεωργία Στεφανίδου, με μέλη τους Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο.

Αναπληρωματική πρόεδρος εκλέχτηκε η Ιωάννα Κοσίνα και αναπληρωματικό μέλος η Μαρία Τσάνα.

Στην εισαγγελική έδρα κληρώθηκε η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Σημειώνεται πως οι εργασίες διαμόρφωσης της αίθουσας στο πρώην συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) έχουν ολοκληρωθεί, οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει το κλητήριο θέσπισμα, ενώ κλήθηκαν και οι μάρτυρες.