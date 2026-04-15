Ρέθυμνο: Σφραγίστηκε παράνομη ιδιωτική δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων μετά από καταγγελία

Στο κλείσιμο μίας ιδιωτικής δομής που φιλοξενούσε ηλικιωμένους στο Ρέθυμνο, προχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα οι αστυνομικές αρχές κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η ιδιωτική δομή φέρεται να λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια σε διαμέρισμα 2ου ορόφου σε πολυκατοικία, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ρεθύμνου, παρέχοντας υπηρεσίες φιλοξενίας για ηλικιωμένα άτομα, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ούτε το πιστοποιημένο προσωπικό.

Οι αρμόδιες Αρχές έφτασαν στον χώρο που στεγαζόταν η ιδιωτική δομή, μετά από καταγγελία μίας ηλικιωμένης πρώην φιλοξενούμενης στον χώρο, ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φιλοξενούνται οι τρόφιμοι δεν είναι καλές. Άμεσα, στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας έφτασαν στο σημείο και πραγματοποίησαν αυτοψία στους χώρους, διαπιστώνοντας τελικά ότι η δομή δεν διέθετε καν άδεια λειτουργίας.

Κατά τον χρόνο της αυτοψίας, βρέθηκαν εντός του χώρου πέντε ηλικιωμένοι ως φιλοξενούμενοι, ηλικίας από 61 έως και 99 ετών. Άμεσα διατάχθηκε με εισαγγελική παραγγελία η εκκένωση και σφράγιση του χώρου, με τους ηλικιωμένους να παραδίδονται στους οικείους τους.

Διαβάστε μας στο Google News

