Έκλεισε προσωρινά και το δεύτερο εργοστάσιο μπισκότων του ιδιοκτήτη της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία και του δεύτερου εργοστασίου μπισκότων που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», με την εταιρεία Vitafree να ανακοινώνει διακοπή παραγωγής για προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της εταιρεία αναφέρει τα εξής:

«Από 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες.

Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.»

Το εργοστάσιο της Vitafree βρίσκεται στα Τρίκαλα και συγκαταλέγεται, σύμφωνα με την εταιρεία, ανάμεσα στις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής μπισκότων στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 2017 και αναπτύσσεται σε έκταση 7.500 τ.μ., αποτελώντας βασικό πυλώνα της παραγωγικής της δραστηριότητας.

Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί πλήρως καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής, η οποία εγκαταστάθηκε από Έλληνες μηχανολόγους και μηχανικούς, στοιχείο που η εταιρεία αναδεικνύει ως μέρος της ταυτότητάς της. Παράλληλα, όπως τονίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας: «Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες υγιεινής, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας BRC, ενώ αξιοποιούνται τεχνολογίες αιχμής με έμφαση στον σεβασμό προς το περιβάλλον.»

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή αύριο Τρίτη (17/2) ώστε να απολογηθεί, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και τη σύλληψή του, κατόπιν του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.