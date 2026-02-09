Αιμίλιος Χειλάκης: Απίστευτο περιστατικό στην παράσταση που πρωταγωνιστεί – Η αστυνομία “εισέβαλε” στο θέατρο

Στο Θέατρο Αθηνών και κατά τη διάρκεια της παράστασης «Cancel», που πρωταγωνιστούν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς εισέβαλε η αστυνομιά το βράδυ της Κυριακής, μετά από μία απίστευτη παρεξήγηση.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης το πρωί της Δευτέρας βρέθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» και ανέλυσε το περιστατικό με την «εισβολή» της ασυτνομίας στο θέατρο κατά τη διάρκεια της παράστασης.

«Κοιτάξτε, όσοι έχουν δει την παράσταση ξέρουν ότι το διακύβευμα του «Cancel» είναι ένας ανόητος σταρ του Hollywood, αυτός που κάνω εγώ, ο οποίος αναρωτιέται αν είναι νόμιμο ηθικά να μπορεί να βιάσει κάποια γυναίκα για καλό σκοπό», είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Και συνέχισε λέγοντας: «Εκεί πέρα λοιπόν που λέγεται όλο αυτό, όλοι παγώνουν, αλλά κάποια στιγμή ενημερώνεται η Αθηνά Μαξίμου, ο χαρακτήρας της, ότι αυτός ο βλάκας έχει αναρωτηθεί κάτι τέτοιο.

Και αυτή είναι δίπλα στο παράθυρο εκείνη τη στιγμή, το οποίο βλέπει κανονικά στη Βουκουρεστίου και φωνάζει «Βιάσει;» και ακούγεται μέχρι τη Βουκουρεστίου αυτή η λέξη. Όπως καταλαβαίνεις, όποιος το ακούσει απ’ τη Βουκουρεστίου, τρομάζει γιατί είναι μια πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή. Δηλαδή ακούγεται η φωνή μιας γυναίκας η οποία αναρωτιέται αν κάποιος βιάζεται.

Ήρθε η αστυνομία λοιπόν. Εγώ κάποια στιγμή κατεβαίνω από τη σκηνή και πάω στην είσοδο και εκεί βλέπω δύο αστυνομικούς της ομάδας ΖΗΤΑ, οι οποίοι έχουν πάει δίπλα στον υπεύθυνο του θεάτρου και σχεδόν τον έχουν μπουζουριάσει.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν ονόματα ηθοποιών και δεν ξέρουν ότι μέσα παίζουν τη συγκεκριμένη παράσταση. Το ζήτημα είναι ότι, ευτυχώς δεν συνέλαβαν τον υπεύθυνο, το οποίο παραλίγο να γίνει.

Όταν επέστρεψα μέσα είχα συγχυστεί λιγάκι και έλεγα τα μισά λόγια από αυτά που έπρεπε να πω. Μέχρι να τελειώσει η παράσταση και να τους πω τι συνέβη, περάσαμε λίγο δύσκολα στη σκηνή».