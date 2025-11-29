MENOY

Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις στη Θάσο – Μεγάλες καταστροφές σε Ποταμιά και Παναγία, δείτε εικόνες και βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μεγάλες καταστροφές έφερε η κακοκαιρία Adel στο νησί της Θάσου, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού πλημμύρισαν πολλά σπίτια και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, τα κύρια ζητήματα εντοπίζονται στις περιοχές Ποταμιά και Παναγία της Θάσου όπου όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες και βίντεο, οι καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, δρόμους και οχήματα είναι πολύ μεγάλες.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Θάσος Κακοκαιρία

