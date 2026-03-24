MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Χίος: Υψώθηκε γιγάντια ελληνική σημαία, αλλά σκίστηκε από τον αέρα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, υψώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) παραμονές της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, η μεγάλη Ελληνική Σημαία στο λιμάνι της Χίου.

Η εντυπωσιακή σε μέγεθος Ελληνική Σημαία έφτασε για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο νότιο λιμενοβραχίονα συνοδευόμενη από πομπή σπουδαστών της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου υπό τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής του Δήμου.

Τιμές προς τη Σημαία απέδωσε στρατιωτικό άγημα της 96 ΑΔΤΕ Χίου. Η γαλανόλευκη θα ατενίζει αγέρωχη στην ακριτική Χίο απέναντι από τα Μικρασιατικά παράλια μέχρι την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ωστόσο, λόγω του δυνατού αέρα σκίστηκε στην πάνω μεριά. Άμεσα τοποθετήθηκε μικρότερη και η μοδίστρα αυτή την ώρα την επισκευάζει σύμφωνα με το chiosin.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες το απόγευμα θα επανατοποθετηθεί. Η πομπή και η έπαρση έγινε με τους σπουδαστές της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου , συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, η οποία παιάνιζε εμβατήρια και παρουσία του Στρατού.

Ελληνική σημαία Χίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Φώτης Σεργουλόπουλος: Φοβήθηκα, έχω βάλει υπεύθυνο να σβήσει το Facebook μου όταν πεθάνω

LIFESTYLE 6 δευτερόλεπτα πριν

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Θύμα απάτης με βίντεο ΑΙ – Προσέφυγε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

ΓΥΝΑΙΚΑ 16 ώρες πριν

Προσοχή στις σπιτικές μάσκες: 8 υλικά που δεν πρέπει να βάζετε ποτέ στο πρόσωπό σας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Βρέθηκε νεκρός ηλικιωμένος μέσα σε λίμνη

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Το να σε μεγαλώνω μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο – Τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ