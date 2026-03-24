“Λατρευτική Εβδομάδα 2026”: Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το Πάσχα μέσα από τη λατρεία, τη μουσική και την παράδοση
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προσκαλεί το κοινό σε ένα οδοιπορικό κατάνυξης και τέχνης, στο πλαίσιο της «Λατρευτικής Εβδομάδας», από τις 27 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου 2026.
Η είσοδος για τις εκδηλώσεις στη Ροτόντα γίνονται αποκλειστικά με δελτία εισόδου. Για την εκδήλωση στη Ροτόντα στις 28-3-2026 η είσοδος στο χώρο θα γίνεται με δελτία εισόδου που θα διανέμονται την ημέρα της εκδήλωσης ( μια ώρα πιο πριν) έξω από τον χώρο της Ροτόντα.
Για την εκδήλωση στη Ροτόντα στη 01-4-2026 θα διανεμηθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 10.00-12.00 από το Κέντρο Μουσικής ( Κουντουριώτη 17- έναντι Ερυθρού Σταυρού), στην αίθουσα εκδηλώσεων ισογείου.
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων (27 Μαρτίου – 4 Απριλίου):
- Παρασκευή 27 Μαρτίου (19:00, Ι.Ν. Αγίου Θεράποντος): Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου. Συμμετέχουν ο Χορός Ψαλτών του Ναού, το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Ευ Νεάνιδες» και φοιτητές/τριες του ΠΑΜΑΚ.
- Σάββατο 28 Μαρτίου (20:00, Ροτόντα): Μουσική πανδαισία με το Jovenata Ensemble στο έργο “Agnus Dei” (έργα Bach, Haydn, κ.ά.) υπό τη διεύθυνση του Θ. Παπαδημητρίου. Θα ακολουθήσει το ορατόριο «Σταύρωση» της Λίνας Τόνια.
- Κυριακή 29 Μαρτίου (19:00, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου): Κατανυκτικός Εσπερινός Ε΄ Κυριακής των Νηστειών με τη συμμετοχή των ιστορικών σωματείων ιεροψαλτών «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» και «Ρωμανός ο Βατοπαιδινός».
- Δευτέρα 30 Μαρτίου (20:00, Ι.Κ.Ν. Της του Θεού Σοφίας): Συναυλία-αφιέρωμα στη μνήμη του Χρυσόστομου Σταμούλη με τίτλο «Σαν ίσκιος, σαν δικός Του ίσκιος, η Μητέρα». Συμμετέχουν οι Α. Καρακότας, Δ. Αντωνακούδη, Β. Βαρβαρέσος και η ηθοποιός Έφη Σταμούλη.
- Τρίτη 31 Μαρτίου (19:00, Ι.Ν. Παναγίας Αχειροποιήτου): Ακολουθία Παννυχίδος (βυζαντινό κοσμικό τυπικό) με τους Χορούς «Άγιος Ιωσήφ ο Στουδίτης» και τον Χορό Κληρικών της Ι.Μ.Θ.
- Τετάρτη 1 Απριλίου (20:00, Ροτόντα): Η διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου παρουσιάζει τη συναυλία «Μήτηρ Φωτός», αφιερωμένη στην Παναγία.
- Πέμπτη 2 Απριλίου (20:00, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου): «Η Γιορτή του Πένθους» με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων και τον Βυζαντινό Χορό «Ηδύμελον».
- Παρασκευή 3 Απριλίου:
- 12:30 (Καπάνι): «Νηστίσιμες Γεύσεις» από τους Chef Ambassadors του Δήμου.
- 18:00 (Ι.Ν. Παναγίας Δεξιάς): Εκδήλωση στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Ανθίμου.
- 19:00 (Ι.Ν. Αγίου Μηνά ): Μουσικά οδοιπορικά Πάθους (“Tenebrae”,).
- 20:00 (Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων): Μουσικό οδοιπορικό«Από το Όριο στο Έλεος»
- Σάββατο 4 Απριλίου (20:30, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.): Μεγάλη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστούν το έργο «Για τη Μαρία» του Φ. Πάτρα και η «Μεγάλη Λειτουργία» του Mozart.