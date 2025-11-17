Τουρκία: Η ανάλυση του μαύρου κουτιού από τη συντριβή αεροσκάφους στη Γεωργία θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιάσαρ Γκιουλέρ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για να εξαχθούν τα αρχικά συμπεράσματα και να αναλυθεί το μαύρο κουτί μετά τη συντριβή τουρκικού μεταφορικού αεροσκάφους την περασμένη εβδομάδα στη Γεωργία, αφήνοντας πίσω του 20 νεκρούς στρατιώτες.

Το μεταφορικό αεροσκάφος C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και συνετρίβη στη Γεωργία, καταγράφοντας τον υψηλότερο αριθμό στρατιωτικών θυμάτων του ΝΑΤΟ από το 2020. Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι διερευνά τα αίτια της συντριβής.

Βίντεο που προβλήθηκε σε μέσα ενημέρωσης φαινόταν να δείχνει το αεροσκάφος C-130 να στροβιλίζεται προς τα κάτω και να αφήνει ένα λευκό ίχνος καπνού, πριν καταπέσει στη Γεωργία.

Turkey’s defense ministry says a Turkish military cargo plane crashed near the Azerbaijan-Georgia border on Tuesday.



The ministry said on X that the C-130 plane had taken off from Azerbaijan and was on its way back to Turkey.



Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, τα θύματα επέστρεφαν από τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της νίκης των Αζέρων επί των Αρμενίων στο Καραμπάχ.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την παρουσία πυρομαχικών στο αεροσκάφος.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε δηλώσει ότι είναι «βαθιά λυπημένος», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Το υπουργείο Εσωτερικών στη Γεωργία, ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι ανατολικά της χώρας περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα.