Τουρκία: Αυτοί είναι οι 20 στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν στο C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

THESTIVAL TEAM

Επιβεβαιώθηκε επισήμως από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ότι είναι νεκροί και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες στη Γεωργία.

Το αεροσκάφος C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεφε στην Τουρκία όταν συνετρίβη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στο X.

Βίντεο που προβλήθηκε σε μέσα ενημέρωσης φαινόταν να δείχνει το αεροσκάφος C-130 να στροβιλίζεται προς τα κάτω και να αφήνει ένα λευκό ίχνος καπνού, πριν καταπέσει στη Γεωργία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας, ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι ανατολικά της χώρας περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

C-130 Τουρκία

