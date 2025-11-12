Τουρκία: Αυτοί είναι οι 20 στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν στο C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Επιβεβαιώθηκε επισήμως από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ότι είναι νεκροί και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες στη Γεωργία.

Το αεροσκάφος C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεφε στην Τουρκία όταν συνετρίβη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στο X.

Βίντεο που προβλήθηκε σε μέσα ενημέρωσης φαινόταν να δείχνει το αεροσκάφος C-130 να στροβιλίζεται προς τα κάτω και να αφήνει ένα λευκό ίχνος καπνού, πριν καταπέσει στη Γεωργία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Turkey’s defense ministry says a Turkish military cargo plane crashed near the Azerbaijan-Georgia border on Tuesday.



The ministry said on X that the C-130 plane had taken off from Azerbaijan and was on its way back to Turkey.



It was not clear how many crew were on board the… pic.twitter.com/vv9Wni7rvl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 11, 2025

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας, ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι ανατολικά της χώρας περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα.