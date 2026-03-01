Τέξας: 2 νεκροί και 12 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση σε μπαρ – “Πιθανή τρομοκρατική ενέργεια”, λέει το FBI

Δύο νεκροί και 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμούς έξω από μια δημοφιλή μπυραρία στο Ώστιν του Τέξας, σε ένα περιστατικό που το FBI αναφέρει ότι μπορεί να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε στο σημείο κοντά στο μπαρ Buford’s στην πρωτεύουσα της νότιας πολιτείας των ΗΠΑ γύρω στις 2 π.μ. (08:00 GMT) την Κυριακή (1/3), ύστερα από αναφορές για έναν «ένοπλο δράστη».

Νεκρός στο σημείο βρέθηκε και ο ύποπτος, ανέφερε η αστυνομία. Τρεις εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει τα θύματα ή τον ύποπτο και δεν έχει σχολιάσει το πιθανό κίνητρο του επεισοδίου, ούτε έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή σύνδεση του περιστατικού με τρομοκρατία.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην πιο δημοφιλή, πολυσύχναστη περιοχή με μπαρ, γνωστή ως East Sixth Street, ανταποκρίθηκαν γρήγορα σε αναφορές για έναν άνδρα με όπλο στο Buford’s, που βρίσκεται πιο κάτω στην West Sixth Street.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας άνδρας σε ένα μεγάλο SUV άναψε τα φλας, κατέβασε το παράθυρό του και πυροβόλησε με πιστόλι, πλήττοντας άτομα που βρίσκονταν στην είσοδο και στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ, δήλωσε η Ντέιβις.

Είπε ότι στη συνέχεια πάρκαρε το όχημα κοντά, βγήκε με ένα τουφέκι και άρχισε να περπατάει πίσω προς το μπαρ. Τρεις αστυνομικοί που έρχονταν προς το μέρος του πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ύποπτο σε μια διασταύρωση, σύμφωνα με τον Ντέιβις.

Το SUV ερευνήθηκε και, όπως διαπιστώθηκε, δεν μετέφερε εκρηκτικά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

🚫IMÁGENES SENSIBLES🚫



🇺🇸 Tiroteo en Austin, Texas deja al menos 4 muertos y decenas de heridos. FBI informa que tiene indicios que es un acto de terrorismo.



pic.twitter.com/HawgaP2DbK March 1, 2026

«Ενδείξεις για σχέση με τρομοκρατία»

Ωστόσο, ο υπηρεσιακός ειδικός πράκτορας Άλεξ Ντόραν, από το γραφείο του FBI στο Σαν Αντόνιο, δήλωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις στο SUV και στον ύποπτο που υποδηλώνουν «σχέση με την τρομοκρατία».

Ο Ντόραν ανέφερε επίσης ότι η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και «δεν ήταν προετοιμασμένος να δημοσιοποιήσει αυτές τις λεπτομέρειες». «Είμαστε αποφασισμένοι να δούμε αυτή τη διαδικασία μέχρι το τέλος», πρόσθεσε.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ.