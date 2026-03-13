Ταϊλάνδη: Παρουσιαστές “γδύθηκαν” στον αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μια ασυνήθιστη στιγμή εκτυλίχθηκε σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης της Ταϊλάνδης, όταν παρουσιαστές ειδήσεων έβγαλαν τα σακάκια τους ζωντανά στον αέρα, θέλοντας να δώσουν το δικό τους παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής “New Day ThaiPBS”, όπου οι παρουσιαστές Chersan Srisatjang, Sirima Songklin και Pattrachai Pradudom συζητούσαν τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Η συζήτηση στράφηκε και στην προσαρμογή της καθημερινότητας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, η κυβέρνηση ενθαρρύνει εργαζόμενους —ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα— να αποφεύγουν σακάκια και γραβάτες, ώστε να μειώνεται η ανάγκη για ισχυρό κλιματισμό στους χώρους εργασίας.

«Οι τηλεθεατές ίσως αναρωτιούνται γιατί εμείς συνεχίζουμε να φοράμε σακάκια», σχολίασε στον αέρα ο παρουσιαστής Chersan Srisatjang. Η συνάδελφός του Sirima Songklin απάντησε γελώντας: «Ας τα βγάλουμε και να ακολουθήσουμε τα μέτρα». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι παρουσιαστές έβγαλαν τα σακάκια τους μπροστά στις κάμερες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, η κυβέρνηση προωθεί πρακτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως ρύθμιση των κλιματιστικών στους 26–27 βαθμούς Κελσίου, χρήση ανεμιστήρων, άνοιγμα παραθύρων και περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί πολίτες συζητούν τρόπους συμβολής στην προσπάθεια, όπως η συνεπιβίβαση σε αυτοκίνητα (carpooling) ή η επιλογή πιο ελαφριάς ένδυσης τους ζεστούς μήνες.

Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, καθώς η ενεργειακή πίεση που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την αγορά καυσίμων. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανούτιν Τσανβιρακούλ έχει ζητήσει από τις δημόσιες υπηρεσίες να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, να σβήνουν φώτα και συσκευές όταν δεν χρειάζονται και ακόμη να προτιμούν τις σκάλες αντί των ανελκυστήρων.

