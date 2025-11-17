Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες και σκότωσαν τον υποδιευθυντή σε σχολείο θηλέων

Ένα ανησυχητικό περιστατικό συνέβη στη Νιγηρία, όπου ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες από σχολείο θηλέων και σκότωσαν ένα μέλος του προσωπικού νωρίς σήμερα το πρωί (17/11) στην πολιτεία Κέμπι της Νιγηρίας.

Οι επιτιθέμενοι, οπλισμένοι με τουφέκια, εισέβαλαν γύρω στη 1 π.μ., τοπική ώρα, στο Κυβερνητικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Θηλέων στην πόλη Μάγκα στη Νιγηρία, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Yesterday, bandits attacked Government Girls Comprehensive Senior Secondary School Maga in Danko- Wasagu LGA, #Kebbi, killed the school’s vice principal, and abducted many students. Local people had filmed the bandits before they attacked the school. pic.twitter.com/u67r9leCSo November 17, 2025

Ο υποδιευθυντής του οικοτροφείου Γιακούμπου Μακούκου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε όταν προσπάθησε να αντισταθεί στους επιτιθέμενους, ενώ ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίσθηκε.

Τις πληροφορίες αυτές έδωσε στο Ρόιτερς ένας εκπαιδευτικός που ζήτησε όμως να μην κατονομασθεί επειδή ανησυχούσε για την ασφάλειά του.

Οι ένοπλοι φαίνεται να διέφυγαν προς τη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα μαζί με τις μαθήτριες που απήγαγαν, είπε ο εκπαιδευτικός.

Μαζικές απαγωγές από σχολεία σημειώνονται συχνά πλέον στη βορειοδυτική Νιγηρία, τις οποίες πραγματοποιούν συμμορίες ενόπλων που ζητούν λύτρα, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.