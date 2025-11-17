MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες και σκότωσαν τον υποδιευθυντή σε σχολείο θηλέων

THESTIVAL TEAM

Ένα ανησυχητικό περιστατικό συνέβη στη Νιγηρία, όπου ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες από σχολείο θηλέων και σκότωσαν ένα μέλος του προσωπικού νωρίς σήμερα το πρωί (17/11) στην πολιτεία Κέμπι της Νιγηρίας.

Οι επιτιθέμενοι, οπλισμένοι με τουφέκια, εισέβαλαν γύρω στη 1 π.μ., τοπική ώρα, στο Κυβερνητικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Θηλέων στην πόλη Μάγκα στη Νιγηρία, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο υποδιευθυντής του οικοτροφείου Γιακούμπου Μακούκου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε όταν προσπάθησε να αντισταθεί στους επιτιθέμενους, ενώ ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίσθηκε.

Τις πληροφορίες αυτές έδωσε στο Ρόιτερς ένας εκπαιδευτικός που ζήτησε όμως να μην κατονομασθεί επειδή ανησυχούσε για την ασφάλειά του.

Οι ένοπλοι φαίνεται να διέφυγαν προς τη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα μαζί με τις μαθήτριες που απήγαγαν, είπε ο εκπαιδευτικός.

Μαζικές απαγωγές από σχολεία σημειώνονται συχνά πλέον στη βορειοδυτική Νιγηρία, τις οποίες πραγματοποιούν συμμορίες ενόπλων που ζητούν λύτρα, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.

Νιγηρία

