Μεξικό: Κατάσχεση υποβρυχίου με τέσσερις τόνους κοκαΐνης

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού αναχαίτισε υποβρύχιο που μετέφερε σχεδόν 4 τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

«Την τελευταία εβδομάδα, ναυτικές επιχειρήσεις οδήγησαν στην κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων αυτού του ναρκωτικού. Πρόκειται για άμεσο πλήγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στους μηχανισμούς χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος, που αποτρέπει τη διανομή εκατομμυρίων δόσεων (σ.σ. κοκαΐνης) στους δρόμους και προασπίζει την ασφάλεια μεξικανικών οικογενειών», ανέφερε ο μεξικανός υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.

