MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λωρίδα της Γάζας: Ένας Παλαιστίνιος νεκρός κι ένας τραυματίας από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

|
THESTIVAL TEAM

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά των Ισραηλινών στη Γάζα κι ένας άλλος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, καθώς η εκεχειρία είναι εύθραυστη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα, δήλωσαν ότι ο νεκρός σκοτώθηκε από πυρά των Ισραηλινών στα ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με διασώστες, ο τραυματίας Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από πυρά των Ισραηλινών στη δυτική περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Λωρίδα της Γάζας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Η 31χρονη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα καλλιστεία Miss Universe – Είχε συμμετάσχει στο Big Brother

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των μαρτύρων – Στην Εξεταστική “Φραπές”, “Χασάπης” και αγρότισσα με τη Ferrari

ΕΘΝΙΚΑ 2 ώρες πριν

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην αεροπορική βάση Δεκέλειας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κλήρωση Eurojackpot: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν