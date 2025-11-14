MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ινδία: Έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ με τουλάχιστον οχτώ νεκρούς και 13 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή στις 23:23 τοπική ώρα σε αστυνομικό τμήμα στη Σριναγκάρ, στο Κασμίρ της Ινδίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο της αστυνομίας.

Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής οκτώ νεκροί και 13 τραυματίες.

Το περιστατικό έρχεται τέσσερις ημέρες μετά από μια φονική έκρηξη αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια.

Ωστόσο, αυτή τη φορά φαίνεται πως έγινε ανθρώπινο λάθος, κατά τη διαδικασία στοίβαξης εκρηκτικών υλικών.

Ινδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Καραχάλιος: Ο Καμμένος ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 20χρονος είχε στο σπίτι του πάνω από ένα κιλό χασίς και κοκαΐνη – Δείτε φωτογραφία

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 58 λεπτά πριν

Μακεδονικός: Η αποστολή για το ματς με την Αναγέννηση Καρδίτσας

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΙΔΕΙΑ 15 ώρες πριν

Φοιτητές: Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης