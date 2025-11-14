Ινδία: Έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ με τουλάχιστον οχτώ νεκρούς και 13 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή στις 23:23 τοπική ώρα σε αστυνομικό τμήμα στη Σριναγκάρ, στο Κασμίρ της Ινδίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο της αστυνομίας.

Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής οκτώ νεκροί και 13 τραυματίες.

Το περιστατικό έρχεται τέσσερις ημέρες μετά από μια φονική έκρηξη αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια.

Ωστόσο, αυτή τη φορά φαίνεται πως έγινε ανθρώπινο λάθος, κατά τη διαδικασία στοίβαξης εκρηκτικών υλικών.