MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ακυρώθηκαν οι βραδινές πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για Τεχεράνη από τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Υπό τον φόβο μίας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν το βράδυ της Παρασκευής (27/02) από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προς την Τεχεράνη, ακυρώθηκαν.

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines και δύο του Ιράν ακύρωσαν τις πτήσεις τους με αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη και προορισμό την Τεχεράνη, μέσα σε ένα πλαίσιο αμερικανικών απειλών για πλήγματα εναντίον του ισλαμικού κράτους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου της τουρκικής μεγαλούπολης.

Συγκεκριμένα, τρεις πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη για την Τεχεράνη ακυρώθηκαν, βάσει των στοιχείων από το αεροδρόμιο. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία πτήση της Turkish Airlines, μία της ATA Airlines και μία της Qeshm Air, σύμφωνα με τα δεδομένα από το τουρκικό αεροδρόμιο.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τους λόγους ακύρωσης.

Άλλες τέσσερις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο (28/02), δύο εκ των οποίων από την Turkish Airlines, ακυρώθηκαν επίσης, όμως έξι άλλες προς τον παρόν αναμένεται να εκτελεστούν.

Μία πτήση της Turkish Airlines με προορισμό των Ταμπρίζ (βορειοδυτικό Ιράν), που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη 01:45 τοπική ώρα Σαββάτου, ακυρώθηκε επίσης, σύμφωνα με τον πίνακα των αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Κωνσταντινούπολη Τεχεράνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στον κόμβο Κ12

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Χαλκιδική: Εθελοντές διασώστες έσωσαν 22χρονο που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τραγικό δυστύχημα στο “Ελ. Βενιζέλος”: 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβαση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνελήφθη διωκόμενος στο Κιλκίς – Εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για κλοπές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 λεπτό πριν

Επίτιμος δημότης της Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης