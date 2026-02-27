Ακυρώθηκαν οι βραδινές πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για Τεχεράνη από τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν

Υπό τον φόβο μίας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν το βράδυ της Παρασκευής (27/02) από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προς την Τεχεράνη, ακυρώθηκαν.

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines και δύο του Ιράν ακύρωσαν τις πτήσεις τους με αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη και προορισμό την Τεχεράνη, μέσα σε ένα πλαίσιο αμερικανικών απειλών για πλήγματα εναντίον του ισλαμικού κράτους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου της τουρκικής μεγαλούπολης.

Συγκεκριμένα, τρεις πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη για την Τεχεράνη ακυρώθηκαν, βάσει των στοιχείων από το αεροδρόμιο. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία πτήση της Turkish Airlines, μία της ATA Airlines και μία της Qeshm Air, σύμφωνα με τα δεδομένα από το τουρκικό αεροδρόμιο.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τους λόγους ακύρωσης.

Άλλες τέσσερις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο (28/02), δύο εκ των οποίων από την Turkish Airlines, ακυρώθηκαν επίσης, όμως έξι άλλες προς τον παρόν αναμένεται να εκτελεστούν.

Μία πτήση της Turkish Airlines με προορισμό των Ταμπρίζ (βορειοδυτικό Ιράν), που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη 01:45 τοπική ώρα Σαββάτου, ακυρώθηκε επίσης, σύμφωνα με τον πίνακα των αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.