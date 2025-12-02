Κραυγή αγωνίας από τον Δήμαρχο Σιντικής για τους κτηνοτρόφους: Θανατώθηκαν 4.170 αιγοπρόβατα

Επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, έστειλε ο Δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος εκφράζοντας την αγωνία του για την κτηνοτρόφους και την θανάτωση αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο μέχρι σήμερα στον Δήμο Σιντικής έχουν προσβληθεί 24 κτηνοτροφικές μονάδες από τον ιό της ευλογιάς και θανατώθηκαν 4.170 αιγοπρόβατα.

Η επιστολή του Δημάρχου Σιντικής στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης:

“κ. Υπουργέ

στον ακριτικό Δήμο Σιντικής μέχρι σήμερα έχουν προσβληθεί 24 κτηνοτροφικές μονάδες από τον ιό της ευλογιάς και θανατώθηκαν 4170 αιγοπρόβατα! Οι κτηνοτρόφοι των οποίων οι μονάδες δεν έχουν προσβληθεί ακόμα διαβιούν σε καθεστώς φόβου, καθώς αντιλαμβάνονται ότι έρχεται κι η δική τους σειρά παρόλα τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Στον αντίποδα οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά βιώνουν την απόλυτη οικονομική καταστροφή. Ήταν αποκλειστικής απασχόλησης εδώ και πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν τώρα χωρίς εισόδημα με όλες τις υποχρεώσεις να τρέχουν! Από τη μια μέρα στην άλλη έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Η κτηνοτροφία είναι εργασία ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν άλλους πόρους. Πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Οι αποζημιώσεις που ανακοινώθηκαν αργούν να δοθούν και είναι πολύ μικρού ύψους για να αποκαταστήσουν την ζημιά που υπέστησαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι.

Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι ασκούν αυτό το επάγγελμα παραδοσιακά από τους προγόνους τους. Είναι η μόνη δουλειά που γνωρίζουν καλά και επιθυμούν να συνεχίσουν να την ασκούν. Πώς θα ξαναφτιάξουν το κοπάδι τους όταν ο ιός της ευλογιάς μπορεί να ξαναχτυπήσει την πόρτα τους; Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η πανδημία της ευλογιάς των προβάτων αποδείχθηκε αναποτελεσματικός να ανακόψει την διάδοση της νόσου. Το χειρότερο όμως είναι ότι η οριζόντια θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών στα οποία βρέθηκαν κρούσματα ΔΕΝ αντιμετωπίζει οριστικά την πανδημία. Αν δεν αποκτηθεί ανοσία στον ιό της ευλογιάς των προβάτων τότε το ζωικό κεφάλαιο είναι καταδικασμένο να νοσεί και να εμποδίζεται η συνέχιση της κτηνοτροφίας! Οι κτηνοτρόφοι ζητούν επίμονα την χρήση του εμβολίου, η οποία αποτελεί ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ για την συνέχιση της κτηνοτροφίας στην χώρα μας. Με την χρήση των εμβολίων αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν πολύ σοβαρές πανδημίες ιών και μικροβίων.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ.Κουρέτας είπε σε συνέντευξή του: “Η υπεύθυνη επιτροπή Κτηνιατρικής της Κομισιόν μας ενημέρωσε ότι προτίθενται να δημιουργήσουν ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι με εμβόλιο εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να το ζητήσει η χώρα”. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΑΞΗ! Δώστε την επιλογή στον πληγέντα κτηνοτρόφο να ξαναφτιάξει το κοπάδι του. Αλλιώς η παραδοσιακή κτηνοτροφία θα εξαφανιστεί. Το χειρότερο όλων είναι ότι οι πολίτες νιώθουν αβοήθητοι. Νιώθουν ότι η εξουσία δεν αφουγκράζεται τα πραγματικά τους προβλήματα.

Καθημερινά έρχομαι σε επαφή με απελπισμένους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά των προβάτων. Έχω χρέος να σας μεταφέρω αυτά που εισπράττω… Έχω χρέος να σας μεταφέρω την ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ των κτηνοτρόφων του Δήμου Σιντικής! Επισπεύστε τις αποζημιώσεις και αυξήστε το ύψος τους. Είναι θέμα αξιοπρέπειας! Το σημαντικότερο όμως είναι να τους δώσετε την ευκαιρία να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την πανδημία με την στοχευμένη χρήση του εμβολίου κατά του ιού που προκαλεί την ευλογιά των προβάτων.

κ.Υπουργέ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ!”.