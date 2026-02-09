MENOY

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας απέβαλε διαιτητή που κατηγορείται για επίθεση σε ιερόδουλη

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Η ποδοσφαiρική ομοσπονδία της Ισπανίας τιμώρησε με αποβολή από κάθε δραστηριότητα τον διαιτητή που κατηγορείται για επίθεση σε ιερόδουλη.

Η αστυνομία, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», συνέλαβε έναν διαιτητή για φερόμενη επίθεση σε ιερόδουλη στη Χιχόν. Ο κατηγορούμενος λέγεται ότι είναι από την Αστούρια και είχε υποδυθεί τον αστυνομικό τη στιγμή της επίθεσης στην ιερόδουλη.

Η γυναίκα ανέφερε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση, σε μία κατοικία στη γειτονιά Ελ Γιάνο της Χιχόν και κάλεσε την αστυνομία για να εντοπίσει τον ύποπτο.

Η ανακοίνωση της Ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου:

«Μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, η βασιλική ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου έμαθε αυτή τη Δευτέρα για τη σύλληψη ενός επαγγελματία διαιτητή της δεύτερης κατηγορίας.

Βάσει των εσωτερικών κανονισμών και προκειμένου να διευκρινιστούν τα δημοσιευμένα γεγονότα, έχει ξεκινήσει έρευνα και, ως προληπτικό μέτρο, ο εν λόγω διαιτητής έχει αποκλειστεί από κάθε δραστηριότητα με άμεση ισχύ μέχρι την επίλυση της διαδικασίας».

Ισπανία

