GBL: Πάει για sold out το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης στο Παλατάκι

Ελάχιστα είναι τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για το σαββατιάτικο (14/3, 18:15) ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της GBL.

Οι «ασπρόμαυροι» ισοπέδωσαν χθες (11/3) το Περιστέρι (101-77) και έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση τους στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, ενώ από σήμερα, η προσοχή στρέφεται στο πρωτάθλημα και τον αγώνα με τους «κιτρινόμαυρους».

Η αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί σε ένα «καυτό» Παλατάκι, καθώς με βάση την εικόνα των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και επίσημα το sold out.