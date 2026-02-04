Eurocup: Ο Άρης συνέτριψε τη Νεπτούνας και έκανε βήμα πρόκρισης

Η κανονική περίοδος του EuroCup μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Άρης έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης με την εντυπωσιακή νίκη επί της Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο (83-64).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έλεγξε το παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει τον δρόμο, ενώ Νούα, Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ διατήρησαν την ομάδα σε υψηλό ρυθμό μέχρι το τελικό σφύριγμα. Tώρα ο Άρης ετοιμάζεται για την πρόκριση στην επόμενη φάση κόντρα στην Κλουζ στη Ρουμανία (11/02 στις 18:00).

Αναμέτρηση ζωής και θανάτου για τους Θεσσαλονικείς, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει το σκορ και με τρίποντο για το 10-9 να βάζει τον Άρη μπροστά. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 5 σερί πόντους (10-15), όμως οι Αντζουσίτς και Πουλιανίτης πίεζαν συνεχώς, και με τρίποντο ο πρώτος ισοφάρισε σε 21-21, φτάνοντας αμέσως μετά και στο δικό του καλάθι.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με ακόμη ένα τρίποντο του Αντζουσίτς για το 24-21, και ακολούθησε ο Τζόουνς για το +5 (26-21). Με ένα σερί 7-0, ο Άρης έφτασε στο +9 (33-24). Η Λιέτκαμπελις αντέδρασε και μείωσε σε 36-32, αλλά ο Νούα ήταν εκεί για να χτυπήσει από την περιφέρεια και να κρατήσει τους γηπεδούχους μπροστά (36-29). Οι Λιθουανοί συνέχισαν να είναι ανταγωνιστικοί, μειώνοντας στο καλάθι (36-34), όμως δύο καλάθια από Μήτρου-Λονγκ και Νούα έδωσαν στον Άρη το +6 στο ημίχρονο, με το σκορ να κλείνει στο 40-34.

Μετά την ανάπαυλα, για τρια λεπτά οι ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν σκορ με τον Άρη να διευρύνει το προβάδισμα στο +10 (44-34), ενώ λίγο αργότερα μπήκε στην εξίσωση και ο Φόρεστερ για το +16 των Θεσσαλονικιών (52-36), που έτρεχαν ενα 12-2 επιμέρους στο 24′. Με άλλο ένα επιμέρους 7-1 ο Άρης ξέφυγε στο +21 (59-38) με τον Χάρελ να ανεβάζει κι αυτός… στροφές για να βοηθήσει την ομάδα του να μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο με αέρα 23 πόντων (65-42).

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς με τον Κουμπόλκα η διαφορά ξέφυγε πανω από τους 30 πόντους (83-52)

Tα δεκάλεπτα: 21-21, 40-34, 65-42, 83-64