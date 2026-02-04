MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurocup: Ο Άρης συνέτριψε τη Νεπτούνας και έκανε βήμα πρόκρισης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η κανονική περίοδος του EuroCup μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Άρης έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης με την εντυπωσιακή νίκη επί της Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο (83-64).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έλεγξε το παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει τον δρόμο, ενώ Νούα, Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ διατήρησαν την ομάδα σε υψηλό ρυθμό μέχρι το τελικό σφύριγμα. Tώρα ο Άρης ετοιμάζεται για την πρόκριση στην επόμενη φάση κόντρα στην Κλουζ στη Ρουμανία (11/02 στις 18:00).

Αναμέτρηση ζωής και θανάτου για τους Θεσσαλονικείς, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει το σκορ και με τρίποντο για το 10-9 να βάζει τον Άρη μπροστά. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 5 σερί πόντους (10-15), όμως οι Αντζουσίτς και Πουλιανίτης πίεζαν συνεχώς, και με τρίποντο ο πρώτος ισοφάρισε σε 21-21, φτάνοντας αμέσως μετά και στο δικό του καλάθι.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με ακόμη ένα τρίποντο του Αντζουσίτς για το 24-21, και ακολούθησε ο Τζόουνς για το +5 (26-21). Με ένα σερί 7-0, ο Άρης έφτασε στο +9 (33-24). Η Λιέτκαμπελις αντέδρασε και μείωσε σε 36-32, αλλά ο Νούα ήταν εκεί για να χτυπήσει από την περιφέρεια και να κρατήσει τους γηπεδούχους μπροστά (36-29). Οι Λιθουανοί συνέχισαν να είναι ανταγωνιστικοί, μειώνοντας στο καλάθι (36-34), όμως δύο καλάθια από Μήτρου-Λονγκ και Νούα έδωσαν στον Άρη το +6 στο ημίχρονο, με το σκορ να κλείνει στο 40-34.

Μετά την ανάπαυλα, για τρια λεπτά οι ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν σκορ με τον Άρη να διευρύνει το προβάδισμα στο +10 (44-34), ενώ λίγο αργότερα μπήκε στην εξίσωση και ο Φόρεστερ για το +16 των Θεσσαλονικιών (52-36), που έτρεχαν ενα 12-2 επιμέρους στο 24′. Με άλλο ένα επιμέρους 7-1 ο Άρης ξέφυγε στο +21 (59-38) με τον Χάρελ να ανεβάζει κι αυτός… στροφές για να βοηθήσει την ομάδα του να μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο με αέρα 23 πόντων (65-42).

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς με τον Κουμπόλκα η διαφορά ξέφυγε πανω από τους 30 πόντους (83-52)

Tα δεκάλεπτα: 21-21, 40-34, 65-42, 83-64

Eurocup Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Άγριο επεισόδιο στο Ηράκλειο: Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε δύο άνδρες με ξύλα και πέτρες

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Επίθεση Μασκ στον Πέδρο Σάντσεθ που θέλει να απαγορεύσει τα social media στους κάτω των 16: Είσαι φασίστας και τύραννος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ- Παντελής” απόψε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Οι αγρότες κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα – Αποφάσισαν νέες κινητοποιήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε κλοπή άνω των 40.000 ευρώ από σπίτι ηλικιωμένης στο Αγρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ευρωβαρόμετρο: Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου, 56% στην Ελλάδα