Αρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ – Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται

Στη Θεσσαλονίκη είναι εδώ και μερικά λεπτά ο Κρίστιαν Κουαμέ!

Ο 28χρονος Ιβοριανός επιθετικός ήρθε με πτήση από την Ρώμη, συνοδευόμενος από τον ατζέντη του, προκειμένου να τελειώσει και τυπικά το θέμα της μεταγραφής του στον Άρη.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα και απομένουν οι ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή για να επισημοποιηθεί το μεγάλο deal των «κιτρινόμαυρων» με τον επιθετικό της Φιορεντίνα, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1.5 έτους.