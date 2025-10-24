Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα… πράσα να ρυπαίνουν περιοχή στον Λαγκαδά απορρίπτοντας τρίμματα πίσσας μετά από εργασίες

Τρεις άνδρες, ηλικίας 32, 34 και 37 ετών, συνελήφθησαν την Πέμπτη σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια εποχούμενης περιπολίας, εντοπίστηκε φορτηγό όχημα με οδηγό τον 32χρονο να απορρίπτει στο έδαφος φορτίο που περιείχε τρίμματα πίσσας, προερχόμενα από εργασίες απόξεσης οδοστρώματος. Στο σημείο βρισκόταν και εκσκαφέας, τον οποίο χειριζόταν ο 34χρονος, συμβάλλοντας στη συσσώρευση των απορριφθέντων υλικών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν επί τόπου, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο 37χρονος, υπεύθυνος των εργασιών αντικατάστασης πίσσας και μέλος της αναδόχου εργολάβου εταιρείας, κατ’ εντολή του οποίου ενεργούσαν οι συνεργάτες του.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων πραγματοποιήθηκε χωρίς την απαραίτητη άδεια από τις αρμόδιες αρχές και αντί να παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης, όπως προβλέπεται από το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του έργου. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την αλλοίωση της γεωμορφολογίας και τη μεταβολή της στάθμης του εδάφους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας.