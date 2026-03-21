Θεσσαλονίκη: Περίπου 1.750 πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους στον δήμο Θεσσαλονίκης

«Πάρκαρα μόνο για λίγα λεπτά» ή «Είδα ότι πέρασε, νωρίτερα, το απορριμματοφόρο και υπέθεσα πως θα κάνει νέο δρομολόγιο» είναι οι δημοφιλέστερες δικαιολογίες των οδηγών που καλούνται να πληρώσουν το υψηλό πρόστιμο των 300 ευρώ, διότι στάθμευσαν τα οχήματά τους μπροστά από τους κάδους απορριμμάτων, εμποδίζοντας το έργο αποκομιδής των υπαλλήλων της καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Περίπου 1.750 οδηγοί «πιάστηκαν» να έχουν παρκάρει παράνομα, εντός του 2025, μπροστά από κάδους ή σε σημεία που εμπόδιζαν τη δουλειά των εργαζομένων στην καθαριότητα, «μπλοκάροντας» με τα οχήματά τους τη διέλευση των απορριμματοφόρων. Αποτέλεσμα, οι οδηγοί να καλούν τους Επόπτες Καθαριότητας και τους Επόπτες Γειτονιάς για να κόψουν το ανάλογο «μπιλιετάκι», ενώ τα απορριμματοφόρα πολλές φορές αναγκάζονται να φύγουν άπραγα, αφήνοντας τα σκουπίδια στη θέση τους.

Την άνοιξη του 2024 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας που συντάχθηκε από τη διοίκηση Αγγελούδη, περιλαμβάνοντας 56 κατηγορίες προστίμων και εξειδικευμένων παραβάσεων, ενώ για όλους τους επόμενους μήνες, μέχρι τα τέλη του έτους, αποφασίστηκε να δοθεί μία περίοδος χάριτος και ενημέρωσης των πολιτών.

Η επιβολή του νέου Κανονισμού ξεκίνησε από τις αρχές του 2025 και σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, επιβλήθηκαν συνολικά 1.744 πρόστιμα σε οχήματα για παράνομο παρκάρισμα μπροστά από κάδους απορριμμάτων και άλλα 286 πρόστιμα σε πολίτες που είτε παράτησαν τα σκουπίδια τους στα πεζοδρόμια, είτε τα πέταξαν αντί για τους πράσινους στους μπλε κάδους και το αντίστροφο.

Σε μια προσπάθεια να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις από πλευράς ασυνείδητων πολιτών, η υπηρεσία φροντίζει για την κάθε παράβαση να βγάζει τις ανάλογες φωτογραφίες, ώστε σε περίπτωση ένστασης, από πλευράς του δημότη, να επιδεικνύονται και τα αποδεικτικά στοιχεία.

«Στόχος μας δεν είναι η επιβολή προστίμου, αλλά η συνεργασία με τους πολίτες για να έχουμε την πόλη λειτουργική και καθαρή. Η περίοδος ενημέρωσης και χάριτος ολοκληρώθηκε για τους ασυνείδητους» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Ζαχαριάδης.

Όσο για τις δικαιολογίες που επικαλούνται οι παραβάτες, στο πλαίσιο του δικαιώματος που έχουν για ένσταση στην επιβολή του προστίμου, ο κ. Ζαχαριάδης υποστηρίζει πως «οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν πως εκτός από τα σταθερά δρομολόγια των απορριμματοφόρων υπάρχουν και τα έξτρα. Έτσι, δεν μπορεί κάποιος να επικαλείται πως πέρασε το όχημα το πρωί, γι’ αυτό και πάρκαρα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτή την απάντηση. Όπως δεν παρκάρουμε σε ράμπες για τα ΑμεΑ ή σε διαβάσεις, έτσι δεν πρέπει να παρκάρουμε μπροστά από κάδους εμποδίζοντας το έργο των υπαλλήλων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ