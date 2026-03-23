Θεσσαλονίκη: 67χρονη προκάλεσε επεισόδιο στα επείγοντα του Ιπποκρατείου – Φώναζε και έβριζε την υπεύθυνη γιατρό

Μια 67χρονη συνελήφθη χθες μετά από επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Τη γυναίκα συνέλαβαν αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας χθες το πρωί καθώς σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρισκόμενη στα επείγοντα ως ασθενής, προκειμένου να εξεταστεί, φωνασκούσε και εξύβριζε την υπεύθυνη ιατρό.