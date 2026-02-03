Σκηνές ρινγκ στον Πύργο: Νεαροί πιάστηκαν στα χέρια στην κεντρική πλατεία

Σκηνές που θύμιζαν ρινγκ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (3/2) στην κεντρική πλατεία του Πύργου, όταν προσωπικές διαφορές μεταξύ νεαρών πυροδότησαν έντονη λογομαχία που κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Ήταν περασμένη 1:00, όταν τουλάχιστον δέκα νεαρά άτομα ενεπλάκησαν σε άγριο επεισόδιο. Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε από προσωπικές διαφορές, με την κατάσταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Οι φωνές και η αναστάτωση τράβηξαν την προσοχή όλων όσοι βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ η λογομαχία δεν άργησε να μετατραπεί σε συμπλοκή με χτυπήματα. Σύμφωνα με το tempo24, στο σημείο ειδοποιήθηκε και έσπευσε η αστυνομία, η οποία παρενέβη για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και προχώρησε σε δύο προσαγωγές.

Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.