Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/2) στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Υψηλάντου, στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το onlarisa.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε έναν ηλικιωμένο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο. Στη συνεχεία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.